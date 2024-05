Grêmio Confira o calendário de jogos do Grêmio em maio

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

Tricolor pode ter sequência de jogos na Arena e uma semana de "folga" Foto: Lucas Uebel/Grêmio Tricolor pode ter sequência de jogos na Arena e uma semana de "folga" (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após empatar com o Operário-PR nesta terça-feira (30), pela Copa do Brasil, o Grêmio terá uma sequência de jogos na Arena, em Porto Alegre, podendo ficar até uma semana sem entrar em campo.

O primeiro duelo deste mês ocorre em casa, no próximo domingo (05), contra o Criciúma, pelo Brasileirão. Depois, o time faz duas viagens seguidas. No Chile, encara o Huachipato, no dia 8, pela Libertadores. De lá, segue para Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG, três dias depois.

De volta a Porto Alegre, o Tricolor pode realizar quatro jogos seguidos como anfitrião. No entanto, ainda há um compromisso sem data confirmada. No caso, é o jogo contra o Flamengo, no Maracanã, pela 8ª rodada do Brasileirão, que acontece nos dias 25 e 26 de maio.

Na mesma rodada, há o confronto entre Botafogo e Fluminense previsto para o Estádio Nilton Santos. Por questões de segurança, as partidas não devem ocorrer no mesmo dia. A dificuldade está no calendário dos clubes na Libertadores. Flamengo e Botafogo jogam no dia 28, enquanto Grêmio e Fluminense entram em campo no dia seguinte.

Antes disso, porém, o Tricolor deverá fazer três partidas na Arena. Primeiro enfrenta o Estudiantes, no dia 15, depois passa pelo RB Bragantino, quatro dias depois, e Operário, dia 22, no jogo de volta pela Copa do Brasil. Uma semana depois, o Tricolor termina a fase de grupos da Libertadores com o The Strongest. De fato, não encarar o Flamengo, a equipe terá um semana de “folga”.

Confira o calendário deste mês:

05 (domingo) – Criciúma, na Arena, às 16h (Brasileirão)

08 (quarta-feira) – Huachipato, no Chile, às 19h (Libertadores)

11 (sábado) – Atlético-MG, na Arena MRV, às 21h (Brasileirão)

15 (quarta-feira) – Estudiantes, na Arena, às 19h (Libertadores)

19 (domingo) – RB Bragantino, na Arena, às 18h30 (Brasileirão)

22 (quarta-feira) – Operário, na Arena, às 19h30 (Copa do Brasil)

29 (quarta-feira) – The Strongest, na Arena, às 19h (Libertadores)

