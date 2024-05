Inter Brasileirão Feminino: CBF adia partida entre Inter e São Paulo

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

Inter segue sem vencer na competição Foto: Fred Colorado/Internacional Inter segue sem vencer na competição (Foto: Fred Colorado/Internacional) Foto: Fred Colorado/Internacional

Em função dos altos volumes de chuva que atingem o Rio Grande do Sul, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou o adiamento da partida entre Inter e São Paulo, marcada para esta quarta-feira (1º), às 15h, no Estádio do Vale em Novo Hamburgo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Feminino.

Uma nova data para a partida será definida pela entidade.

Confira a nota da CBF: “Diante do cenário climático no Rio Grande do Sul, a CBF adiou os jogos entre Internacional e São Paulo, pelo Brasileiro Feminino A-1, e entre Internacional e Goiás, pelo Brasileiro Feminino Sub-20, que seriam disputados nesta quarta-feira (1º).

As novas datas das partidas ainda serão definidas e divulgadas pela Diretoria de Competições da CBF.“

