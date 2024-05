Política Lula participa de ato do Dia do Trabalhador com centrais sindicais no estádio do Corinthians

1 de maio de 2024

Na entrada, presidente (C) chegou a bater bola com ex-jogadores do clube Foto: Reprodução Na entrada, presidente chegou a bater bola com ex-jogadores do clube; expectativa é que discurso ao público destaque ações realizadas pelo governo Foto: Reprodução

As centrais sindicais realizaram, nesta quarta-feira (1º), um ato nacional para comemorar o Dia do Trabalho. Principal convidado do evento — que acontece no estacionamento da Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em Itaquera, na zona leste de São Paulo — o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao local por volta de 11h.

Na entrada, Lula se encontrou com o presidente do Corinthians, Augusto Melo, e ídolos do clube. O petista chegou a bater bola com os ex-jogadores no gramado do estádio.

Posteriormente, acontecerá o festival Cultura e Direitos, com apresentações artísticas e musicais, como a bateria da escola de samba Gaviões da Fiel e o rapper Dexter.

Divisão pela desoneração

Embora as centrais sindicais que participam do ato tenham convergência em pautas como correção da tabela do IR e redução da taxa de juros, há diferentes posições sobre o tema que mais tem provocado atrito entre os Poderes em Brasília: a desoneração de 17 setores econômicos e de pequenos municípios.

A CUT (Central Única dos Trabalhadores) é a principal entidade a defender a posição do governo, enquanto outras, como Força Sindical e União Geral dos Trabalhadores, são favoráveis à desoneração.

2024-05-01