Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Trabalho será iniciado nos bairro mais atingidos, com um total de 500 garis. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Enquanto a água do Guaíba não retorna aos níveis pré-enchente e amplas áreas de Porto Alegre continuam inundadas, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb) prepara um plano para limpeza geral da cidade. A primeira etapa do trabalho será realizada nos 21 bairros mais atingidos, tendo como ponto de partida as vias de circulação mais intensa, a fim de agilizar a retomada do fluxo habitual de trânsito.

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) terá 20 equipes engajadas, cada qual com 25 garis sob o comando de um supervisor e com o apoio de nove caminhões (incluindo um com pipa de água, para lavagem de pavimentos), duas retroescavadeiras e outros equipamentos. Ao todo, serão contratados emergencialmente 500 veículos e demais itens.

A previsão é de contratar 550 equipamentos, entre caminhões, carretas retroescavadeiras, pás carregadeiras, escavadeiras hidráulicas, entre outros, por meio de contratos emergenciais, previstos no decreto de calamidade do município.

Dentre as tarefas a serem realizadas estão a raspagem e remoção de terra e lodo, lavagem de vias públicas, recolhimento dos resíduos e entulhos como móveis inutilizados pelos alagamentos.

Os materiais serão concentrados em um local de cada bairro e depois conduzidos a uma das quatro unidades provisórias de recebimento de resíduos (nas Zonas Norte, Sul, Leste e outro local a ser definido), antes do envio para aterros sanitários.

Também será implantada uma central de grande porte para trituração dos resíduos volumosos na Estação de Transbordo do DMLU, no bairro Lomba do Pinheiro (Zona Leste).

Bairros prioritários

– Área central: Centro Histórico, Cidade Baixa, Praia de Belas, Menino Deus e Floresta.

– Zona Norte: Vila Farrapos, Humaitá, Navegantes, Anchieta, São João, São Geraldo, Santa Maria Goretti, Jardim São Pedro e Sarandi.

– Zona Sul: Ipanema, Guarujá, Vila dos Sargentos, Ponta Grossa, Belém Novo, Lami.

– Região Metropolitana: bairro Arquipélago (Ilhas do Guaíba).

Em andamento

Na terça-feira (14), o DMLU retirou 25 toneladas de lodo e terra depositados pela água do Guaíba que invadiu a avenida Padre Cacique (bairro Menino Deus), próximo ao complexo esportivo do Inter.

Também foram removidos 30 sacos de resíduos na parte seca do trecho da avenida Beira-Rio próximo à Ipiranga. A limpeza foi feita nas áreas onde a inundação já baixou. Trabalharam 35 garis, com auxílio de três caminhões e uma retroescavadeira

Já nessa quarta (15), começaram os trabalhos de limpeza nas partes secas dos bairros Cidade Baixa e Menino Deus. Locais contemplados: Largo Zumbi dos Palmares (antigo Epatur), rua José de Alencar em frente ao Hospital Mãe de Deus e vias perpendiculares à avenida Getúlio Vargas. Cerca de 70 garis recolheram os resíduos acumulados e rasparam o lodo com auxílio de dois caminhões e retroescavadeira.

(Marcello Campos)

