Porto Alegre Confira o serviço especial de trânsito e transporte para o feriado de Finados, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Feriado de Finados ocorre neste sábado (02) e deve registrar movimento nos cemitérios de Porto Alegre Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) montou um esquema especial na circulação de veículos e transporte coletivo, neste sábado (02), das 7h às 19h, nas regiões dos cemitérios São Miguel e Almas, Santa Casa de Misericórdia, Crematório São João, João XXIII e Jardim da Paz, em Porto Alegre. As linhas de ônibus da Capital operam com tabela horária de feriado.

Para chegar aos cemitérios nas proximidades avenida Oscar Pereira, os usuários poderão utilizar a linha 256.2 Nazareth/Intendente, das 6h às 23h55, com saída no terminal da rua Maria Luiza Peres, no bairro Aparício Borges, ou a partir das 6h30, no terminal da avenida Borges de Medeiros. A Oscar Pereira também é atendida pelas linhas 260.2 (bairro/Centro) e 260.1 (Centro/bairro).

Além disso, duas linhas de ônibus especiais serão ativadas: a 297 – Cemitério/Especial, com saída do terminal Glênio Peres em direção à região dos cemitérios, com viagens a cada 25 minutos a partir das 9h; e a linha 398.9 – Jardim da Paz/Finados com saída do terminal Salgado Filho, a partir das 8h30, acessando as avenidas Bento Gonçalves e João de Oliveira Remião até o Cemitério Jardim da Paz, com o último horário em direção ao Centro às 16h30.

Para quem se desloca até a Lomba do Pinheiro, ainda há a opção de utilizar as outras linhas que atendem a região e passam pela Estrada João de Oliveira Remião. Os passageiros podem consultar os horários atualizados e itinerários do transporte coletivo, em tempo real, na função GPS do aplicativo do Cittamobi ou Cartão TRI, disponível para smartphones iOS e Android, e também na tabela horária disponível no site da empresa.

As equipes do atendimento ao cidadão 156 ou 118 e de fiscalização permanecem com atendimento 24h.

Trânsito

Entre 7h e 19h, os agentes da EPTC estarão mobilizados para monitorar os acessos dos cemitérios com maior movimentação. Serão colocados cones para redução de velocidade na avenida Oscar Pereira, entre a Vicente da Fontoura e a Praça da Saudade.

Além disso, a esquina da Natal com avenida Maceió será bloqueada, tornando a Natal mão única em frente ao cemitério João XXIII. A EPTC recomenda que os motoristas acessem a área pela rua Porto Alegre.

No entorno do cemitério Jardim da Paz, no bairro Agronomia, serão bloqueados o retorno em frente ao cemitério para dar mais fluidez e o estacionamento localizado na frente do cemitério devido ao posto de saúde instalado no local.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/confira-o-servico-especial-de-transito-e-transporte-para-o-feriado-de-finados-em-porto-alegre/

Confira o serviço especial de trânsito e transporte para o feriado de Finados, em Porto Alegre

2024-10-31