Porto Alegre Mulher é presa com nota falsa em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2024

Foram apreendidas duas cédulas de R$ 100 recebidas via correspondência dos Correios Foto: PF/Divulgação Foto: PF/Divulgação

A PF (Polícia Federal) prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (31/), uma mulher durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre.

Foram encontradas com a suspeita duas cédulas de R$ 100 com indícios de falsidade, as quais foram apreendidas e enviadas à perícia. As investigações tiveram início com base em informações encaminhadas pelo próprio setor de segurança dos Correios.

A mulher foi conduzida para a Superintendência da Polícia Federal em Porto Alegre, para formalização da prisão em flagrante pelo crime de moeda falsa. Após, os policiais federais encaminharam a indiciada ao sistema prisional da região.

