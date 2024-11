Rio Grande do Sul Operação de desarticulação de rede que produzia material de abuso sexual infantil ocorre em Santa Maria, na Região Central do RS

31 de outubro de 2024

Criminosos entravam em contato com menores de idade em redes sociais para induzi-las a produzir conteúdo sexual

O GAECO/MPRS (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul) presta apoio nesta quinta-feira (31), em operação nacional para desarticular uma rede criminosa que produzia, armazenava e compartilhava material de abuso sexual infantil.

Os agentes gaúchos, com apoio de peritos criminais e policiais civis, cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma casa no Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Santa Maria, na Região Central de Porto Alegre.

Estão sendo cumpridos, na chamada Operação Lobo Mau, 94 mandados de busca e um de prisão em 20 Estados e no Distrito Federal. A coordenação é do GAECO do MPSP (Ministério Público de São Paulo) e da Polícia Civil do mesma unidade da Federação, com base na região de São José do Rio Preto.

Uma força-tarefa, criada entre as instituições de segurança com o apoio da Homeland Security Investigations (HSI) e da Embaixada dos Estados Unidos, tem como foco o combate à exploração sexual infantil na internet. Conforme o MPSP, até o final da manhã desta quinta-feira, havia 23 suspeitos presos.

A investigação revelou que os criminosos entravam em contato com crianças e adolescentes, por meio de várias plataformas digitais, para induzi-las a produzir conteúdo sexual. Depois disso, os vídeos eram produzidos e distribuídos em grupos privados em aplicativos de trocas de mensagens.

A operação mobilizou equipes especializadas das Polícias Civis e dos Ministérios Públicos do Acre, da Bahia, do Distrito Federal, de Goiás, do Maranhão, de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, de Rondônia, do Rio Grande do Sul e de Sergipe. Também contou com a participação das Polícias Militares dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso.

