Aeroportos regionais do Rio Grande do Sul ganham voos e assentos adicionais com fechamento do Salgado Filho, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Aeroporto Internacional Salgado Filho ainda não tem previsão para retorno dos voos. Foto: Maurício Tonetto/Secom Aeroporto Internacional Salgado Filho ainda não tem previsão para retorno dos voos. (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

Os voos com saída e chegada ao Rio Grande do Sul agora contam com mais opções nos aeroportos de Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana. Essa ampliação na oferta de voos e assentos, com indicação exata dos terminais e fluxos específicos, foi anunciada via comunicado da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), que representa as companhias aéreas Latam, Gol e VoePass. Em seu site oficial, a Azul também informa as opções de alterações aos passageiros.

“Estamos diante de uma medida fundamental e necessária neste momento de catástrofe, pois ajuda a mitigar os efeitos do fechamento do aeroporto responsável pelo maior número de passageiros no Rio Grande do Sul”, afirmou o secretário estadual de Turismo em exercício, Luiz Fernando Rodríguez Júnior. “A gente tem feito, inclusive, um pedido para quem já tem passagem comprada para visitar o nosso Estado: não cancele, apenas remarque a viagem. Precisaremos da ajuda de todos na nossa reconstrução.”

A realocação de passageiros para os seis aeroportos regionais do Rio Grande do Sul pretende reduzir o impacto da interdição do Aeroporto Salgado Filho por tempo indeterminado. A medida foi publicada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), na segunda-feira (13), em virtude das enchentes que atingem a Capital.

Gol

Voos diários adicionais: Congonhas (CGH) x Florianópolis (FLN); Florianópolis (FLN) x Congonhas (FLN); Galeão (GIG) x Florianópolis (FLN); Florianópolis (FLN) x Galeão (GIG); Guarulhos (GRU) x Passo Fundo (PFB); Passo Fundo (PFB) x Guarulhos (GRU); Congonhas (CGH) x Caxias do Sul (CXJ) e Caxias do Sul (CXJ) x Congonhas (CGH).

Mais 6 frequências semanais: Galeão (GIG) x Florianópolis (FLN) e Florianópolis (FLN) X Galeão (GIG).

Latam

Voos diários adicionais: Guarulhos (GRU) x Florianópolis (FLN); Florianópolis (FLN) x Guarulhos (GRU); Guarulhos (GRU) x Jaguaruna (JJG); Jaguaruna (JJG) x Guarulhos (GRU); Guarulhos (GRU) x Caxias do Sul (CXJ) e Caxias do Sul (CXJ) x Guarulhos (GRU).

Mais 4 frequências semanais: Guarulhos (GRU) x Caxias do Sul (CXJ) e Caxias do Sul (CXJ) x Guarulhos (GRU).

Mais 2 frequências semanais: Congonhas (CGH) x Caxias do Sul (CXJ) e Caxias do Sul (CXJ) x Congonhas (CGH).

Voepass

Voo de 15 de maio: Congonhas (CGH) x Uruguaiana (URG) e Uruguaiana (URG) x Congonhas (CGH).

Voo de 17 de maio: Congonhas (CGH) x Santa Maria (RIA) e Santa Maria (RIA) x Congonhas (CGH).

Voo de 19 de maio: Congonhas (CGH) x Santo Ângelo (GEL) e Santo Ângelo (GEL) x Congonhas (CGH).

Voo de 21 de maio: Congonhas (CGH) x Pelotas (PET) e Pelotas (PET) x Congonhas (CGH).

Aeroportos regionais do Rio Grande do Sul ganham voos e assentos adicionais com fechamento do Salgado Filho, em Porto Alegre

