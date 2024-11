Porto Alegre Concluída a pavimentação em trecho da avenida A.J. Renner, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2024

O bairro foi um dos mais atingidos pela enchente de maio deste ano Foto: Giulian Serafim/PMPA . (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quinta-feira (31), foi concluída a nova camada de asfalto na avenida A.J. Renner, uma das mais importantes da Zona Norte de Porto Alegre, e em outras nove vias da Vila Farrapos.

A vias recebeu asfalto-borracha no trecho de 1,73 quilômetro, entre a rua Dona Teodora e a avenida Padre Leopoldo Brentano. Esse tipo de pavimento tem mais durabilidade. O serviço foi realizado pelas equipes da Secretaria de Serviços Urbanos.

O bairro foi um dos mais atingidos pela enchente de maio deste ano, destaca o secretário de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia. “Dentro do trabalho de reconstrução da cidade, estamos priorizando as vias que ficaram mais alagadas durante a enchente. Queremos melhorar as condições dessas vias para valorizar os imóveis e comércio locais”, afirmou.

Vias asfaltadas na Vila Farrapos:

– Rua Luiz Carlos Pinheiro Cabral (entre a avenida Padre Leopoldo Brentano e rua Graciano Camozzato);

– Rua Frederico Mentz – Trecho 1 (entre Padre Leopoldo Brentano e rua Graciano Camozzato);

– Rua Coronel Luiz Riviello (entre as ruas Luiz Carlos Pinheiro Cabral e Battistino Anele);

– Rua Engenheiro Alberto Henrique Kruse (entre as ruas Luiz Carlos Pinheiro Cabral e Battistino Anele);

– Rua Battistino Anele (entre a avenida Padre Leopoldo Brentano e rua Graciano Camozzato);

– Rua Bambas da Orgia (entre as ruas Frederico Mentz e Bertholdo Mário Thebich);

– Rua Anselmo Manzoli Filho (entre as ruas Jayme Tolpolar e Bertholdo Mário Thebich);

– Rua Bertholdo Mário Thebich (entre as ruas Irmã Maria José Trevisan e Adelino Machado de Souza);

– Avenida Padre Leopoldo Brentano – Trecho 2 (entre a rua Francisco da Silva Brilhante e a A. J. Renner).

