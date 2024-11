Grêmio Grêmio deve entrar com time mais defensivo em partida contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2024

Volante Dodi deve ser titular diante do Fluminense Foto: Lucas Uebel/Grêmio Volante Dodi deve ser titular diante o Fluminense. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio enfrenta o Fluminense nesta sexta-feira (01), às 21h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro e pode ser muito importante para ambos os times se afastarem da zona de rebaixamento. O Tricolor Gaúcho está na 11° posição, com 38 pontos, já o Tricolor Carioca, ocupa a 13° colocação, com 36 pontos. O Red Bull Bragantino abre a zona de rebaixamento com 34 pontos.

A difícil sequência de jogos, onde enfrenta o Palmeiras após partida contra o Fluminense, deve fazer com que Renato Portaluppi opte por um sistema de jogo mais defensivo.

Dodi deve retomar titularidade, que foi concedida a Pepê na última vitória contra o Atlético-GO, por 3 a 1, no último sábado (26). O volante tem treinado na equipe titular ao lado de Villasanti.

As dúvidas para a partida ficam entre Aravena, Soteldo e Edenílson, que brigam por duas vagas, e Monsalve e Cristaldo, que já foram testados juntos mas a opção foi descartada pelo técnico.

O zagueiro Kannemann continua como desfalque para a partida após desconforto muscular. Rodrigo Ely e Jemerson devem formar a dupla de zaga titular da equipe.

2024-10-31