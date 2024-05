Brasil Advocacia-Geral da União pede para plataformas removerem fake news sobre as enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A AGU pede que as postagens sejam removidas no prazo de 24 horas. Foto: Wilson Dias/Agência Brasil A AGU pede que as postagens sejam removidas no prazo de 24 horas. (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil) Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Advocacia-Geral da União (AGU) solicitou nesta quarta-feira (15) às plataformas X (antigo Twitter), TikTok e Kwai a retirada de postagens com desinformação sobre a entrega de alimentos para a população afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

No pedido, a AGU pede que as postagens sejam removidas no prazo de 24 horas. A medida tem caráter extrajudicial, ou seja, foi feita de forma direta pelo órgão, não envolvendo a Justiça.

Segundo o órgão, as postagens contestadas afirmam que cestas básicas doadas e enviadas para o Estado foram reembaladas com a logomarca do governo federal, fato que foi desmentido pelo governo e agências de checagem.

No entendimento da AGU, as postagens não condizem com a realidade e pretendem “enganar” a população sobre as ações governamentais.

“A divulgação enganosa desqualifica toda a política pública destinada a atender às pessoas em vulnerabilidade, atingidas por situações de emergência ou calamidade pública, que se encontram em situação temporária de dificuldade de acesso a alimentos, desencorajando inclusive o apoio da sociedade civil na ajuda mútua ao desabrigados no Rio Grande do Sul”, argumentou a AGU.

Até o momento, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome investiu R$ 8,4 milhões na compra e envio de 52 mil cestas de alimentos para os atingidos pela calamidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/fake-news/

Advocacia-Geral da União pede para plataformas removerem fake news sobre as enchentes no Rio Grande do Sul

2024-05-15