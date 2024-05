Porto Alegre Concluído corredor humanitário em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

O corredor tem como objetivo agilizar o abastecimento dos serviços essenciais da cidade. Foto: Divulgação/PMPA O corredor tem como objetivo agilizar o abastecimento dos serviços essenciais da cidade. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

O corredor humanitário, criado com o intuito de ser um acesso alternativo para Porto Alegre, foi concluído nesta quarta-feira (15). Ampliado em 300 metros do outro lado da pista, o caminho facilita o tráfego de veículos para acessar a cidade.

Além de veículos de emergências, o uso está liberado para profissionais da área médica em atividades essenciais e ônibus intermunicipais e metropolitanos.

“A ampliação do corredor humanitário se mostrou possível, viável e muito necessária. Todos os órgãos da prefeitura se mobilizaram para executar essa importante iniciativa”, ressalta o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores.

O caminho foi estruturado para agilizar o abastecimento dos serviços essenciais da cidade, como oxigênio, água, alimentos e equipamentos de emergência. O trajeto liga a área central de Porto Alegre, pelo Túnel da Conceição, com a avenida Castelo Branco e a BR-290 (Freeway).

“Estamos concluindo a ampliação do corredor humanitário para viabilizar o tráfego, permitindo o trânsito nos dois sentidos, diminuindo o tempo de espera”, afirma o secretário municipal de Serviços Urbanos, Assis Arrojo.

A partir da ampliação, o uso está liberado para profissionais da área médica em atividades essenciais. Também está autorizado o uso de ônibus intermunicipais e metropolitanos. Para que os ônibus tenham acesso livre ao corredor, eles deverão ter um adesivo disponibilizado pela prefeitura às empresas, que deverá ser colado no para-brisa dianteiro dos veículos.

O corredor humanitário funciona simultaneamente nos dois sentidos. Os agentes de fiscalização da Empresa Pública e Transporte e Circulação (EPTC) fazem o monitoramento na avenida Paulo Gama com a Osvaldo Aranha, sentido Porto Alegre-Litoral.

No sentido Litoral-Capital, a Polícia Rodoviária Federal faz o filtro no quilômetro 94 da BR-290. Em ambos os sentidos, há pontos de monitoramento para verificar a altura dos caminhões, já que há limitação de 4,2 metros devido à passagem pelo Túnel da Conceição.

Desde que começou a operar, na sexta-feira (10), registra tráfego médio de mais de 200 veículos por hora. O corredor tem como objetivo agilizar o abastecimento dos serviços essenciais da cidade. É permitido o tráfego de caminhões com suprimentos para abrigos, hospitais, mercados, farmácias, viaturas em serviço e identificadas como Prefeitura de Porto Alegre, Governo do Estado, governo federal e Forças Armadas, ambulâncias e viaturas de segurança.

No sentido Litoral-Capital, o motorista vem da Freeway, desce o viaduto, acessa o trecho de pedras do corredor e, depois, entra na Sarmento Leite, Osvaldo Aranha ou João Pessoa. No sentido Capital-Litoral, o motorista segue pela Osvaldo Aranha, acessando a Sarmento Leite na contramão, vai pelo Túnel da Conceição pela contramão e, depois, passa pelo trecho de pedras do caminho humanitário até chegar na Castelo Branco.

