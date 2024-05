Rio Grande do Sul Helicópteros do Exército decolam para o Rio Grande do Sul para buscar vítimas das chuvas

1 de maio de 2024

Segundo o Comando de Aviação do Exército, as aeronaves saíram de Taubaté, interior de São Paulo, com destino final a Porto Alegre Foto: FAB e Divulgação Segundo o Comando de Aviação do Exército, as aeronaves saíram de Taubaté, interior de São Paulo, com destino final a Porto Alegre Foto: FAB e Divulgação

Dois helicópteros pertencentes à Aviação do Exército decolaram nesta quarta-feira (1º) com destino ao Rio Grande do Sul para prestar auxílio às vítimas das chuvas que atingem o Estado.

Segundo o Comando de Aviação do Exército, as aeronaves saíram de Taubaté, interior de São Paulo, com destino a Porto Alegre. Cerca de dezesseis militares, entre eles integrantes do grupo de Busca e Salvamento da Aviação do Exército, irão atuar na busca por desaparecidos e no resgate de vítimas ainda ilhadas em decorrência das fortes chuvas.

Equipadas com OVN (Óculos de Visão Noturna), as tribulações devem realizar as buscas durante o dia e também durante a noite. O equipamento permite a ocorrência de voos noturnos com baixa luminosidade e possibilita o pouso em áreas não preparadas.

De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil estadual, 10 pessoas já morreram por conta das fortes chuvas que afetam o Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil Nacional, 11 pessoas ficaram feridas e 21 ainda estão desaparecidas.

Por conta dos temporais, 57% dos municípios do Rio Grande do Sul se encontram atualmente em estado de emergência. Buscas pelas vítimas seguem a todo vapor pelo estado.

