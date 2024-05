Rio Grande do Sul Imagens de drone mostram dimensão da enchente em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul

Estado sofre com fortes chuvas desde o início da semana Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Imagens impressionantes feitas com drone mostram as dimensões do alagamento na cidade de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Parte do centro foi totalmente tomada pelas águas.

O Rio Grande do Sul sofre com fortes chuvas desde o início da semana. Pelo menos 10 pessoas morreram vítimas das tempestades, segundo dados do último boletim da Defesa Civil do Estado, divulgado nesta quarta-feira (1º).

Mais da metade (57%) dos municípios do Rio Grande do Sul está em estado de emergência reconhecido pelo governo federal por causa das chuvas. A informação consta em um relatório do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Com a medida, as 283 cidades nessa situação estão autorizadas a receber recursos da União para ações de assistência imediata, como compra de alimentos e desobstrução de vias; e para projetos de longo prazo, como a construção de unidades habitacionais.

Desde setembro do ano passado, o estado tem enfrentado problemas em razão de temporais, enchentes, ciclones e outros efeitos naturais. À época, o governo federal anunciou o repasse de R$ 741 milhões para municípios gaúchos.

