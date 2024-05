Economia Indicação de Magda Chambriard à presidência da Petrobras passará por avaliação de conselho e processo pode levar até 15 dias

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Assim como Prates, Chambriard fez parte da equipe de transição de Lula para energia em 2022. Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

A Petrobras informou, nesta quarta-feira (15), que a eleição de Magda Chambriard, indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir a presidência da companhia no lugar de Jean Paul Prates, será competência do conselho de administração. Com isso, não há necessidade de assembleia.

A Petrobras afirma que a indicação de Magda à presidência e como membro do colegiado passará pela análise das áreas de integridade e de recursos humanos da companhia.

Em seguida, a sucessora de Prates será submetida à avaliação do Comitê de Pessoas (Cope) do conselho de administração, em processo que levará até 15 dias.

Caso Magda seja nomeada presidente, ela servirá no conselho até a primeira Assembleia Geral que vier a ocorrer ou até a Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2025, conforme comunicado.

Assim como Prates, Chambriard fez parte da equipe de transição de Lula para energia em 2022. Naquela época, ela já havia sido apontada como possível candidata ao cargo máximo da Petrobras.

Ex-diretora da ANP e ex-funcionária da Petrobras, onde trabalhou por 22 anos, Magda é hoje diretora da assessoria fiscal da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e sócia da Chambriard Engenharia e Energia, que presta serviços de consultoria na área.

Quem é Magda Chambriard

Com 40 anos de experiência no setor de óleo e gás, Magda é defensora da necessidade de o Brasil explorar petróleo em novas áreas, incluindo a Margem Equatorial e a Bacia de Pelotas.

“O boom do pré-sal acabou. É hora de buscar novas fronteiras, para que o Brasil possa continuar produzindo petróleo”, disse ela à “Bloomberg” em uma entrevista em dezembro do ano passado.

Chambriard também é uma apoiadora de mais investimentos no refino de petróleo nacional e quer ver mais commodities processadas no Brasil, em vez de exportadas como matérias-primas.

“Essa indústria deu certo no Brasil porque todos os legisladores, todo o Executivo, Federal, Municipal, Estadual, quis que desse certo.

Magda se coloca como defensora do papel social da Petrobras. Em entrevista à TV Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), concedida em 2021, ela referiu-se à petroleira como uma “via de mão dupla”.

“A sociedade não espera uma retribuição ipsis literis de tudo o que ela [Petrobras] fez, mas quer ter retorno, sim, do desenvolvimento proporcionado por essa indústria”.

A consultora mencionou, como exemplo, o papel do transporte e energia no mercado de trabalho.

“Para cada emprego direto na indústria do petróleo, tínhamos 8,25 empregos entre indiretos e induzidos. Isso significa que toda vez que você agrega um emprego novo na indústria do petróleo, você gera outros quase 10 ao redor dessa região, porque a produção de energia primária do mundo ainda é 84% resultante do combustível fóssil, isso quer dizer petróleo, gás natural e carvão”, disse à Alerj.

