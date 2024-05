Inter Saiba o calendário de jogos do Inter em maio

Após adiamento da partida contra o Juventude, Inter terá jogos a cada três dias em maio Foto: Ricardo Duarte/Internacional Após adiamento da partida contra o Juventude, Inter terá jogos a cada três dias em maio (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O mês de maio começou tendo adiamentos para o Inter. Além de adiar as partidas das equipes feminina e sub-20, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) também adiou o confronto do time profissional com o Juventude, pela Copa do Brasil. Isso se deu por conta dos altos volumes de chuva que atingem o Rio Grande do Sul, o que impediu a chegada do time de Caxias do Sul a Porto Alegre. O confronto foi remarcado para o dia 10.

A próxima semana era a única em que o Inter não teria um compromisso a cada três dias. Agora, com o adiamento do jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, a equipe colorada terá que entrar em campo nove vezes em um intervalo de 24 dias.

Por outro lado, o elenco ganhou um “descanso”. Serão seis dias sem jogo, do empate com o Atlético-GO, no último domingo (28), até a partida contra o Cruzeiro, no próximo sábado (4). Dali em diante, porém, o Colorado terá compromissos a cada três dias. Após o compromisso em Belo Horizonte, a equipe segue para a Bolívia, onde encara o Real Tomayapo pela Sul-Americana, na terça-feira (07). Depois, volta a Porto Alegre, onde terá o jogo remarcado com o Juventude na sexta-feira (10). Curiosamente, o jogo seguinte é contra o mesmo time, desta vez pelo Brasileirão, também no Beira-Rio. Pela nova agenda, o Inter completará três partidas seguidas como anfitrião, pois recebe o Delfín-EQU no dia 13, pela Sul-Americana. Depois, vai para o Mato Grosso enfrentar o Cuiabá, no Brasileirão, e retorna ao RS para disputar vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil com o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Por fim, mais dois confrontos no Beira-Rio, diante de São Paulo e Belgrano, o último pela rodada final da fase de grupos da Sul-Americana. O mês de maio servirá para definir o futuro do Inter nas competições e subir na tabela do Brasileirão, onde o time vem de empate com o vice-lanterna em casa, o Atlético-GO. Confira o calendário deste mês: 04 (sábado) – Cruzeiro, no Mineirão, às 21h (Brasileirão)

07 (terça-feira) – Real Tomayapo, na Bolívia, às 21h (Sul-Americana)

10 (sexta-feira) – Juventude, no Beira-Rio, às 21h (Copa do Brasil)

13 (segunda-feira) – Juventude, no Beira-Rio, às 21h (Brasileirão)

16 (quinta-feira) – Delfín, no Beira-Rio, às 19h (Sul-Americana)

19 (domingo) – Cuiabá, na Arena Pantanal, às 18h30 (Brasileirão)

22 (quarta-feira) – Juventude, no Alfredo Jaconi, às 21h30 (Copa do Brasil)

25 (sábado) – São Paulo, no Beira-Rio, às 21h (Brasileirão)

28 (terça-feira) – Belgrado, no Beira-Rio, às 21h30 (Sul-Americana)

