Política Ministro das Cidades afirma que haverá repasse de recursos do PAC para drenagens e encostas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

Conforme Jader Filho, iniciativa tem por finalidade evitar novos desastres, (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil )

O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou nesta quarta-feira (1º) que o governo federal fará repasse de recursos para obras de drenagem e encostas no Rio Grande do Sul, como estratégia contra novos desastres. Além disso, a pasta vem auxiliando os moradores com o Minha Casa, Minha Vida Calamidade, na reconstrução de casas atingidas por desastres naturais.

O ministro irá se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, nesta quinta-feira (02), para detalhar as ações e os valores que serão direcionados ao estado gaúcho.

Os recursos para obras estruturantes sairão do PAC Seleções. Há R$ 1,6 milhão para encostas e R$ 4,4 milhões para drenagens, em todo País. Uma parte disso será destinada ao RS.

“A gente está vendo no Rio Grande do Sul um pouco de cada coisa, mais ainda essa questão de drenagens e encostas. Temos que mitigar os efeitos das mudanças climáticas”, disse o ministro.

De acordo com Jader Filho, desde 2015 não é feita seleção de projetos para obras em drenagens e encostas no Brasil. “Não pode ficar quase dez anos sem selecionar obras para esses acidentes, precisamos de ações perenes. Essa é uma mudança de rota deste governo: a prevenção, que tem que ser prioridade no País. Os recursos do PAC são um grande indicativo. Precisamos adaptar nossas cidades para o novo normal”, avaliou o ministro.

2024-05-01