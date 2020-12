Celebridades Após parto, Romana Novais posta fotos da gravidez: “Únicas que eu tenho com minha filha”

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2020

Médica, com Covid-19, precisa ficar afastada de Raika até sua recuperação Foto: Reprodução/Instagram Médica, com covid-19, precisa ficar afastada de Raika até sua recuperação. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Romana Novais segue se se recuperando da Covid-19 e do parto de risco de Raika. A mulher de Alok, que deu á luz na última quinta-feira (03), publicou nesta segunda (7) em seu Instagram uma foto da gravidez e desabafou sobre não poder estar com a menina.

“Por enquanto são as únicas fotos que eu tenho com a minha filha… mas em breve ela estará no meu colo”, escreveu a médica, que também é mãe de Ravi, de dez meses.

Mais cedo, o DJ também falou sobre não poder ficar com as crianças, e acabou se emocionando. “A parte mais difícil hoje é que eu não posso ficar com a Raika. Também não posso abraçar meu filho, Ravi. Mas eu não tenho motivos para reclamar de nada, só agradecer. É isso! Desculpa. Toda vez que eu toco nesse assunto é muito difícil”, disse ele.

