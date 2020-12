Música Gloria Groove diz que recusou proposta indecente de famoso: “Fui encurralada montada”

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2020

Daniel Garcia, responsável por dar vida à drag queen famosa, falou da importância das pessoas entenderem a diferença de sua arte e identidade de gênero

Gloria Groove quebrou barreiras se lançando no mundo do rap e trap, ajudando as drag queens brasileiras a ocuparem um importante espaço de reconhecimento na música, em um ambiente majoritariamente masculino.

Depois de uma fase bem pop com Alegoria, ela mergulha no Soul e R&B em Affair, seu último EP. Até chegar onde está, Daniel Garcia, artista que dá vida a Gloria, enfrentou muitos preconceitos. O cantor contou ter sido cantado por um famoso.

“Já recebi cantada, investida e fui encurralada montada. Só que eu desassocio a Gloria completamente da pessoa que sou. Vou para cama como Daniel. É até engraçado para mim. Quando eu falo que nunca transei montada, é porque é real. Não consigo processar essa informação na minha cabeça”, admite ele, que prefere não revelar o nome de quem deu em cima de sua drag.

“Teve famoso, sim. Não vou mentir para vocês. Eu sei que eles têm esse fetiche. Não é de hoje que as gays, as drags e as trans mexem com o imaginário sexual dos caras considerados heterossexuais. Mas a gente faz isso para gerar esse tesão, que a pessoa nem sabe de onde vem, mas sente. Essa é importância do corpo da drag, de poder transitar por estes universos”, acredita.

Daniel ressalta a importância das pessoas entenderem que arte drag não está associada a identidade de gênero. “Consigo me sair muito bem. Eu explico que isso aqui é a minha expressão artística e não a minha identidade de gênero, que é outra coisa. A minha identidade de gênero é homem cis. É como Daniel que eu gosto de ir para cama. Para mim, a Gloria mora realmente no meu lugar de trabalho. Embora ela seja muito sexy, provocativa, mas não necessariamente ela é um ser sexual, que vai para cama”, explica.

Com a explosão de outras artistas como Pabllo Vittar, Aretuza Lovi e Oxa, Gloria vê uma diminuição da discriminação de sua classe. “A drags brasileiras são destaque no mundo todo. E, na música ainda, que é o mais impressionante. A música é um pedaço da cultura muito grande e que toca todo mundo. As drags chegaram nesse lugar e conquistaram seu respeito. Tenho muito orgulho e fico muito feliz de fazer parte dessa transformação mesmo”, comemora.

