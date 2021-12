O rei do futebol posou para uma foto ao lado da esposa, a empresária Márcia Aoki, em frente a árvore de Natal recheada de presentes. No dia da sua alta, na quinta-feira (23), ele publicou uma foto no seu perfil no Instagram afirmando que estava voltando para casa e que passaria as festividades com a família.

Pelé ficou 17 dias internado para dar continuidade ao tratamento do tumor, identificado em setembro.