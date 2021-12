Política “Sabe onde que eu sou vice há muito tempo? Lá em casa!”, brinca Geraldo Alckmin

25 de dezembro de 2021

Alckmin postou uma foto antiga ao lado da esposa

Ao se referir à possibilidade de ser vice do ex-presidente Lula na disputa ao Palácio do Planalto em 2022, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin tratou do tema com bom humor nas redes sociais.

O ex-tucano postou uma foto antiga ao lado da sua mulher, Lu Alckmin, e escreveu: “Vocês ficam insistindo nessa história de vice. Vice pra lá. Vice pra cá. Sabe onde que eu sou vice há muito tempo? Lá em casa!”.

Alckmin e Lula sempre foram adversários políticos, com um histórico de ataques mútuos. Neste mês, o ex-governador paulista deixou o PSDB. Ele ainda não definiu o seu novo partido.

Nas redes sociais, Alckmin também postou uma mensagem de Natal. “Tradicionalmente, o Natal representa a mudança de um ciclo, o renascer de uma nova era. Representa também a esperança e a fé em dias melhores. É o momento de união, abraços e brilho nos olhos. Que neste Natal não nos falte compaixão, respeito e amor ao próximo. Feliz Natal!”, escreveu o ex-tucano.

