O cantor Sidney Magal, de 72 anos, recebeu alta do Hospital do Coração, em São Paulo, na terça-feira (6). “O paciente Sr. Sidney Magal recebeu alta hospitalar, em bom estado geral, sem sequela funcional”, afirmou a instituição de saúde.

Magal teve um pequeno sangramento espontâneo agudo no cérebro após passar mal devido a uma crise de hipertensão arterial em um show em São José dos Campos, no interior paulista, em 25 de maio. Ele foi transferido para o Hospital do Coração no dia 26.

