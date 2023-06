Polícia Polícia desarticula organizações criminosas dedicadas à lavagem de dinheiro no RS e em outros Estados

7 de junho de 2023

A operação contou com o apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública Foto: Jorge Felipe/Polícia Civil A operação contou com o apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Jorge Felipe/Polícia Civil

A Polícia Civil gaúcha deflagrou, na manhã desta quarta-feira (7), a quarta fase da Operação Fim da Linha – Do Oiapoque ao Chuí com o objetivo de desarticular organizações criminosas que realizam lavagem de dinheiro de facções atuantes no Rio Grande do Sul e em outros Estados.

Foram cumpridas mais de 920 ordens judiciais, entre elas 403 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva, além de bloqueio de contas e imóveis e apreensão de veículos, em 113 municípios de 22 Estados e do Distrito Federal.

Seis criminosos foram presos. Os agentes apreenderam R$ 1 milhão em espécie. Na lista de bens apreendidos estão 187 veículos, sete embarcações e nove aeronaves, que somam R$ 43 milhões.

A operação contou com o apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública e com a participação de 1.300 policiais civis. “A Operação Fim da Linha – Do Oiapoque ao Chuí, constitui-se em um desfecho de todas as investigações que se iniciaram com o tráfico de drogas e, posteriormente, a prática da lavagem dos valores oriundos do crime antecedente, todos vinculados ao crime organizado”, informou a Polícia Civil do RS.

As investigações começaram em 2021, visando desmantelar uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, contrabando de cigarros e armas em diversas regiões do Estado.

Segundo o delegado Diogo Ferreira, no decorrer das investigações da Operação Fim da Linha, diversas ramificações dessa organização criminosa foram identificadas, sendo possível comprovar que muitos bandidos comandavam o comércio ilícito de drogas de dentro do sistema prisional, com vinculação, em um primeiro momento, a duas facções: uma delas atuante no RS e outra em nível nacional.

Polícia desarticula organizações criminosas dedicadas à lavagem de dinheiro no RS e em outros Estados

