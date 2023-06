Grêmio Após penhora da Arena, Grêmio afirma que continuará como mandante de seus jogos no estádio

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2023

A penhora foi determinada a pedido de bancos que querem reaver R$ 266 milhões financiados para a construção do estádio Foto: Reprodução A penhora foi determinada a pedido de bancos que querem reaver R$ 266 milhões financiados para a construção do estádio. (foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Após a decisão da Justiça de São Paulo que determinou, na tarde de terça-feira (13), a penhora da Arena do Grêmio, o clube se pronunciou por meio de nota, na manhã desta quarta-feira (14), e procurou tranquilizar os torcedores. O time garantiu que continuará como mandante de seus jogos no estádio.

A penhora foi determinada a pedido do Banrisul, do Banco do Brasil e do Santander, que querem reaver R$ 266 milhões financiados para a construção do estádio gremista. A quantia cobrada pelos bancos se refere aos valores liberados por meio de acordo realizado na época em que a Arena estava sendo construída. Cabe recurso da decisão.

Por meio de nota, o Grêmio informou que o assunto vem sendo “acompanhado de perto” pela gestão do presidente Alberto Guerra e por advogados.

Veja a nota na íntegra:

“O Clube informa que este é um assunto que vem sendo acompanhado de perto pela atual gestão, por advogados internos e externos designados para tratarem especificamente sobre o assunto. É importante frisar que o Grêmio não é parte neste processo e que tem direito de receber a Arena livre e desembaraçada de quaisquer ônus. Com isso, o Clube, por meio da presente nota, visa tranquilizar a sua torcida que continuará como mandante de seus jogos no estádio. O tema seguirá merecendo a melhor da nossa atenção e, quando oportuno, a instituição poderá, eventualmente, trazer novas informações aos nossos torcedores.”

Gestora da Arena

A empresa responsável pela administração da Arena confirmou, em nota, que entrará com recurso na Justiça. “Sobre as notícias veiculadas recentemente tratando da penhora da Arena do Grêmio, a Arena Porto-Alegrense, gestora do estádio, esclarece que a penhora efetivada sobre o imóvel tem como objetivo garantir a execução da dívida movida pelos credores e, assim, permitir que as defesas apresentadas pelos devedores sejam apreciadas”, afirmou.

2023-06-14