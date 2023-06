Política Após período “submerso”, Ciro Gomes volta a atacar o governo Lula

19 de junho de 2023

Ex-ministro do presidente afirmou que "está todo mundo roubando" na atual gestão. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O candidato à presidência da República em 2022 e ex-ministro da Integração Nacional nas primeiras gestões de Lula (PT), Ciro Gomes (PDT) disparou críticas contra o atual governo do petista. Em palestra na última quinta-feira (15), o ex-aliado do presidente afirmou que está “todo mundo roubando” no governo.

“O escândalo de 2024 já está sendo praticado hoje, o delay (atraso) é só a atenção da imprensa. Na Codevasf (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco), está todo mundo roubando igualzinho. A gente sabe que todo mundo que está roubando e onde. Não tira nenhuma diferença de coisa nenhuma”, disse Ciro Gomes em evento promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza.

O pedetista afirmou que prefeitos tem recebido propostas superfaturadas de deputados e que, eventualmente, o escândalo virá à tona:

“Quando o governo é novinho, todo mundo deixa para lá. Vai só anotando e guardando os documentos Quando o governo enfraquece, pega o bolão de barro e joga no paletó do cidadão”, finalizou.

Ciro declarou que é comum que prefeitos que contratam médicos para seus municípios receberem propostas superfaturadas de deputados.

“Vem lá o deputado e oferece uma patrulha de trator. ‘Não preciso de trator, preciso de médico’. Quando você vai olhar o preço do trator está 150% de superfaturamento”, afirmou.

O ex-aliado de Lula, no entanto, não apresentou provas das acusações que fez.

No evento, o ex-governador do Ceará que já concorreu à Presidência em quatro eleições diferentes (1998, 2002, 2018 e 2022) também afirmou que perdeu “apetite eleitoral”.

“Meu apetite eleitoral acabou. Eu me sentia obrigado a representar uma espécie de corrente de opinião que tirava 10%, 12%, e agora praticamente me deixaram falando só”, disse em referência ao resultado do ano passado, quando teve 3,04% dos votos válidos no primeiro-turno e terminou a disputa ao Palácio do Planalto em quarto lugar.

Anteriormente, o pedetista elencou os ex-presidentes e afirmou que “Sarney saiu desmoralizado; o Collor foi impichado; o Fernando Henrique saiu desmoralizado, nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional; o Lula foi parar na cadeia; a Dilma foi impedida; o Michel Temer foi para cadeia; e o Bolsonaro está desmoralizado.”

