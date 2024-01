Porto Alegre Após perseguição na Zona Norte de Porto Alegre, Brigada Militar prende grupo suspeito de executar duas mulheres

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com idades entre 18 e 29 anos, grupo é ligado ao tráfico de drogas na região. (Foto: Divulgação/Brigada Militar)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Brigada Militar (BM) conseguiu capturar cinco suspeitos de participar de ataques a tiros que haviam resultado na morte de duas mulheres no bairro Mario Quintana, Zona Norte de Porto Alegre. O grupo foi alcançado enquanto fugia em um automóvel Chevrolet Prisma preto, cerca de meia hora após cometer a dupla execução.

Segundo a corporação, as vítimas estavam em locais diferentes da região. Priscila Lisiane Feltes, 43 anos, foi atingida ao caminhar por uma rua da região e não possuía antecedentes criminais.

Já Ana Paula Castro, de 48, tinha registros de envolvimento em tráfico de drogas e incêndio criminoso. Ela recebeu os disparos fatais quando estava em sua casa, invadida pelo quinteto. No local havia uma porção de entorpecentes.

Moradores de áreas próximas aos cenários dos dois crimes acionaram a BM, que enviou uma equipe do 20ª Batalhão. O veículo dos suspeitos foi localizado em cerca de 30 minutos e seus ocupantes tentaram escapar.

Uma perseguição foi então deflagrada e culminou em abordagem ao grupo na rua Lêdo Guimarães Mariante, no bairro Jardim Leopoldina (também na Zona Norte da capital gaúcha). Com os indivíduos havia quatro pistolas, munição, coletes à prova de balas, toucas ninja e carregadores de armas, além do veículo utilizado no crime, roubado anteriormente.

Com idades entre 18 e 29 anos, os envolvidos possuem extensa ficha criminal. Na lista constam homicídio, tráfico de drogas, roubo, furto, receptação, ameaça e porte ilegal de arma-de-fogo. A principal linha investigativa é de execução motivada por disputas entre facções em região controlada por organização criminosa originária do bairro Bom Jesus, na Zona Leste.

Caxias do Sul

Uma operação Integrada da Brigada Militar e da Polícia Civil no combate aos homicídios em Caxias do Sul (Serra Gaúcha) resultou na prisão em flagrante de um homem de 20 anos e de sua companheira, de 22, no bairro Santa Fé, a partir da troca de informações entre as duas corporações.

Policiais que realizavam a operação de cerco em áreas estratégicas da cidade receberam informações sobre um indivíduo que portando uma submetralhadora. Ao perceber a aproximação da patrulha, o suspeito tentou fugir mas acabou capturado.

Na ação também foram localizados uma pistola, munições e porções de maconha, cocaína e crack, além de uma balança de precisão e dinheiro. O rapaz já possui outros quatro antecedentes por tráfico e é suspeito de participação em homicídio cometido na segunda-feira (15) no bairro Centenário – com ele também foi apreendido um automóvel Renaut Clio utilizado no ataque.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/apos-perseguicao-na-zona-norte-de-porto-alegre-brigada-militar-prende-grupo-suspeito-de-executar-duas-mulheres/

Após perseguição na Zona Norte de Porto Alegre, Brigada Militar prende grupo suspeito de executar duas mulheres

2024-01-20