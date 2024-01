Porto Alegre Encontrado o corpo de motoboy que desapareceu após cair em arroio de Porto Alegre durante o temporal

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2024

Entregador havia sido empurrado para a água devido à força do vento. (Foto: Reprodução/Googleview)

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) confirmou nesse sábado (20) que o corpo encontrado no dia anterior em um córrego na Zona Norte de Porto Alegre é do motoboy desaparecido na noite de terça (16) durante o temporal que atingiu a cidade com fortes ventos. Trata-se do segundo caso fatal diretamente relacionado ao incidente climático.

Informações extraoficiais apontam que a vítima é Felipe Peixoto, 29 anos, morador de Alvorada (Região Metropolitana). Segundo testemunhas, ele trafegava pela avenida Professor Paula Soares (bairro Jardim Itu-Sabará) a um serviço de uma empresa de tele-entrega quando a força do vento fez com que caísse no Arroio Mangueia, sendo então arrastado pela correnteza.

O motoboy foi alvo de buscas por parte do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBM-RS). Sua motocicleta foi encontrada horas depois do acidente e devolvida ao proprietário, com quem a vítima trabalhava.

Durante a operação, o Sindicato dos Motociclistas e Ciclistas Profissionais do Rio Grande do Sul (Sindimoto-RS) se manifestou sobre o caso em suas redes sociais: “Nossa diretoria externa solidariedade a familiares, amigos e, em especial, à mãe de Felipe, que fazia entregas por meio de uma cooperativa que fazia entregas de forma terceirizada, prestando serviços a um restaurante”.

Primeiro caso fatal

Também na noite de terça-feira, um indivíduo em situação de rua morreu ao ser atingido pela marquise de um supermercado em Cachoeirinha, na Região Metropolitana da capital gaúcha. O estabelecimento fica na avenida Capitão Garibaldi Pinto dos Santos, bairro Parque Granja Esperança.

De acordo com autoridades locais, a vítima havia se recusado a ir para um albergue municipal e acabou optado por buscar abrigo sob a cobertura de concreto. Ao seu lado estava um motociclista, que conseguiu escapar a tempo de ser esmagado.

Vítima sobrevive

Já na Região Central do Estado, um homem de 70 anos permaneceu preso durante cinco horas sob os escombros de um muro de tijolos que caiu em sua casa em Santa Maria. O idoso – identificado como Antônio Augusto Cezar Dornelles – permanecia internado em estado regular no Hospital Universitário até sexta-feira.

O acidente também ocorreu durante o temporal de terça-feira e exigiu uma operação de resgate pelo Corpo de Bombeiros. A equipe foi acionada por vizinhos alertados por gritos de socorro que viam do pátio da residência, localizada no bairro Bom Fim.

(Marcello Campos)

