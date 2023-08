Política Após polêmica com o 8 de janeiro, deputado propõe o “Dia Nacional do Patriota” no aniversário de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

Projeto de Adilson Barroso (E) apresenta um trecho idêntico ao usado na lei que chegou a ser promulgada em Porto Alegre criando o "Dia do Patriota" em 8 de janeiro Foto: Marcos Corrêa/PR PL de Adilson Barroso apresenta um trecho idêntico ao usado na lei que chegou a ser promulgada em Porto Alegre criando o "Dia do Patriota" em 8 de janeiro Foto: Marcos Corrêa/PR

O deputado federal Adilson Barroso (PL-SP) apresentou, na terça-feira (29), um projeto de lei para a criação do “Dia Nacional do Patriota”.

A proposta do parlamentar é que a celebração seja realizada no dia 21 de março, data de aniversário do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O texto copia trechos de uma lei revogada em Porto Alegre que nomeou o dia 8 de janeiro – data da invasão às sedes dos Três Poderes, em Brasília – como o “Dia do Patriota”.

A proposta de Barroso apresenta um trecho idêntico ao usado na lei que chegou a ser promulgada na capital gaúcha criando o “Dia do Patriota”. “Assim, o Patriotismo é o amor genuíno que um indivíduo nutre pela história de seu território ou de sua nação, uma identificação sincera com sua identidade cultural historicamente construída, segundo o filósofo Luiz Felipe Pondé.”

No documento, o parlamentar do PL defende que o patriotismo no Brasil está “desgastado” e que os símbolos nacionais “raramente sensibilizam as pessoas”.

“Como a maior parte do que ocorre no país, o respeito à Bandeira e ao Hino Nacional está banalizado. Banalizaram tudo, não há seriedade e até mesmo questões nacionais graves são, muitas vezes, tratadas com desprezo e chacota”, afirma.

Adilson Barroso não explicou no texto de apresentação do projeto o motivo de ter escolhido o dia 21 de março para comemorar o Dia Nacional do Patriota. Nas redes sociais, o parlamentar tem a foto de perfil com o ex-presidente e se autointitula como “Amigo e aliado do Presidente Jair Messias Bolsonaro”.

Dia do Patriota em Porto Alegre

Na última semana, a Câmara Municipal de Porto Alegre adicionou no calendário do município o dia 8 de janeiro como o “Dia do Patriota”.

A ideia partiu como projeto de lei e foi promulgada pelo presidente da Câmara, Hamilton Sossmeier (PTB), após o prefeito não sancionar e nem vetar a norma no prazo de 15 dias.

O projeto virou alvo de críticas de ministros do governo Lula e parlamentares. O governo federal, por meio da AGU (Advocacia-Geral da União), e a PGR (Procuradoria-Geral da República) agiram para derrubar a lei ao vincular o caso ao inquérito dos atos antidemocráticos, que tramita no STF (Supremo Tribunal Federal).

Após a promulgação, a norma foi derrubada pelos próprios vereadores da Câmara Municipal de Porto Alegre. O gesto foi alinhado por meio de um acordo feito entre os parlamentares da casa para aprovar o projeto de revogação apresentado pela vereadora Karen Santos (PSOL-RS).

Ao mesmo tempo, ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux atendeu a um pedido do Ministério Público Federal para revogar o “Dia do Patriota” na capital gaúcha. Com duros recados aos parlamentares, Fux afirmou que a lei é um “quadro sem retoques do que representam legisladores irresponsáveis”.

