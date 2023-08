Expointer Vice-governador Gabriel Souza destacará pioneirismo tecnológico do agro gaúcho no VI Fórum Agro Inovação, na Expointer

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Governador Eduardo Leite e vice-governador Gabriel Souza são presenças confirmadas no evento Foto: Anna Alves Foto: Anna alves Foto: Anna Alves

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com ênfase nas temáticas de inovação, sustentabilidade e mercados, o Fórum Agro Inovação, Presente e Futuro é promovido pela Rede Pampa e pelo Banrisul a fim de fortalecer as conexões do agronegócio e estimular o desenvolvimento do setor. A VI edição do evento será realizada no dia 31 de agosto, na Casa da Rede Pampa na Expointer, a partir das 14h30.

O encontro reúne personalidades de destaque do empresariado gaúcho, autoridades e profissionais-referência no agro. A programação conta com dois painéis com cinco debatedores, cada um com dois blocos de uma horna. A apresentação e mediação do evento será feita pelo vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto. Neste ano, o Fórum contará com a participação do governador Eduardo Leite e do vice-governador, Gabriel Souza.



Responsável pela fala de encerramento do evento, o vice-governador ressalta a importância de aproximar a cultura da inovação do campo. “O agronegócio gaúcho é muito forte, um dos principais setores da nossa economia. O Governo do estado entende o quanto é importante fomentar cada vez mais a produtividade no campo, e isso passa invariavelmente pela inovação”, avalia.

Segundo Souza, o estado já conta com muita tecnologia em diversas cadeias e processos do agro, o que tem gerado resultados positivos para a economia. “Somos o estado mais inovador do Brasil, e isso impacta no tamanho do nosso agro. O fórum vem para contribuir ainda mais com esse debate. Estou muito feliz de participar de mais uma edição”, pontua.

Interessados na área do agronegócio e nas temáticas de economia e inovação podem participar gratuitamente do encontro, realizando as inscrições pelo site do Fórum. Os demais poderão acompanhar o debate de forma on-line.



O evento também será transmitido ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM) e retransmitido nas geradoras e retransmissoras no dia 10 de setembro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/vice-governador-gabriel-souza-destacara-pioneirismo-tecnologico-do-agro-gaucho-no-vi-forum-agro-inovacao-na-expointer/

Vice-governador Gabriel Souza destacará pioneirismo tecnológico do agro gaúcho no VI Fórum Agro Inovação, na Expointer

2023-08-30