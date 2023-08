Expointer Sicoob participa da Expointer com condições diferenciadas em produtos

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

Oportunidades passam por consórcio, financiamento de veículos e até capital de giro para as empresas expositoras. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Sicoob participa, até 3 de setembro, em Esteio (RS), da 46ª Expointer, considerada uma das mais importantes exposições agropecuárias da América Latina e do mundo. A entidade está na feira com novidades, oferecendo condições diferenciadas para consórcio, financiamento de veículos e até capital de giro para as empresas expositoras, pessoas jurídicas, além de produtos e serviços financeiros para cooperados, parceiros e visitantes.

Outra oportunidade este ano é a condição exclusiva da adquirência do Sicoob (máquina de cartão) para a feira, com os três primeiros meses de aluguel isento, Pix isento e taxas de MDR (taxa de desconto do comerciante) diferenciadas. O Sicoob tem 150 profissionais atuando e espera financiar cerca de R$ 100 milhões durante os nove dias do evento.

Além do Sicoob Central SC/RS, mais oito cooperativas singulares do sistema irão participar da Expointer este ano: Sicoob São Miguel, Sicoob Creditaipu, Sicoob Oestecredi, Sicoob MaxiCrédito, Sicoob Credicaru, Sicoob Crediauc, Sicoob Valcredi e Sicoob Vale do Vinho. O Sicoob está presente com um estande na Quadra 12, Setor A (quase em frente à Ocergs) e um espaço no Pavilhão da Agricultura Familiar. O horário de atendimento no estande é das 8h às 20h.

“O Sicoob vem realizando uma forte expansão em todo o estado do Rio Grande do Sul, onde já estamos com 152 agências em 130 municípios”, informa o presidente do Sicoob Central SC/RS, Rui Schneider da Silva.

Agronegócio

O Sicoob dispõe de linhas de crédito com as condições do Plano Safra 2023/24 para o pequeno, médio e grande produtor utilizar em investimento, custeio, comercialização e industrialização. O amplo portfólio ainda conta com linhas do BNDES para produtores rurais e empresas, CPR (Cédula de Produto Rural Financeira), linha para sustentabilidade e linhas com recursos próprios para as diversas demandas do produtor. “As taxas de juros partem de 4% ao ano e os prazos são de até 20 anos para pagamento, conforme o enquadramento e finalidade do crédito”, esclarece o gerente de Agronegócios, Rodinei Munaretto.

Campanhas

“Temos também duas grandes campanhas para os cooperados na feira”, informa o diretor de Negócios do Sicoob Central SC/RS, Olavo Lazzarotto. O cooperado Sicoob que realizar compras de máquinas, equipamentos, veículos, placas solares, entre outros bens por meio do Sicoob, com financiamento de qualquer natureza (crédito pessoal, empréstimo ou pela aquisição de bens com cartas de consórcio ou aquisição de novas cotas), ganhará um cupom para concorrer a 1 milhão de pontos Coopera (o programa de fidelidade e marketplace do Sicoob).

“Se o cooperado, além de comprar um bem por meio do Sicoob, fizer também qualquer tipo de seguro, ganha um cupom extra. Além disso, o vendedor do estande (cooperado ao Sicoob) que fizer venda para o cooperado, ganha meio milhão de pontos Coopera”, acrescenta o dirigente.

Mas as vantagens não param aí. Segundo o gerente de Negócios do Sicoob Central SC/RS, Dangelo Dalla Rosa, “quem fizer compras na agricultura familiar, artesanato e outros comércios da feira, a cada R$ 100 em compras, ganha um cupom para concorrer a 10 vales-presente no cartão Coopcerto. Se o pagamento da compra for com produtos do Sicoob, as chances são em dobro”.

O estande vendedor da compra premiada também terá direito ao prêmio, sendo um cartão Coopcerto Presente de R$ 250. A promoção é para os cooperados do Sicoob que realizarem as compras mencionadas durante o período da feira. O cartão Coopcerto Presente é aceito automaticamente em milhões de estabelecimentos em todo o Brasil, sem necessidade de adesão prévia.

