Expointer Programa Mulher promove encontro de engenheiras na Casa do Crea-RS na Expointer

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

A conversa tratou sobre empreendedorismo feminino sob diferentes perspectivas, como vivência acadêmica, pessoal e no mercado de trabalho. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Casa do Crea-RS na Expointer ficou lotada na última terça-feira (29). Engenheiras de diferentes áreas participaram do 2º Encontro do Programa Mulher RS, que aconteceu de forma concomitante ao 5º Encontro Mulheres na Engenharia, promovido pela Sociedade de Engenharia do RS (Sergs). A conversa tratou sobre empreendedorismo feminino sob diferentes perspectivas, como vivência no mercado de trabalho, acadêmica e pessoal.

A coordenadora do Programa Mulher gaúcho e inspetora-chefe de Esteio, Eng. Civil Maria Eugênia Cardoso, destacou como as diferentes tarefas executadas pelas mulheres no âmbito pessoal impactam a vida profissional. “Nós podemos perceber que sempre cabe às mulheres a responsabilidade de criar os filhos, cuidar de familiares, mas não se valoriza a dedicação profissional. São diversos os casos nos quais mulheres extremamente capacitadas, são refutadas em empresas ou seleções por conta destes fatores”, destacou May.

Para o presidente em exercício do Crea-RS, Eng. Civil João Luis Collares Machado, a proporção de mulheres na engenharia está crescendo. Ele contou que na turma em que se formou Engenheiro eram apenas seis mulheres entre 134 homens e hoje ele percebe uma média maior na relação entre homens e mulheres nas universidades. “Quero destacar, ainda, a força das mulheres pela dedicação a este conselho. O tempo revela as competências e quem prospera é quem está mais habilitado, não tenho dúvidas que as nossas Engenheiras, Agrônomas e Geocientistas vão prosperar muito”, afirmou Collares.

A coordenadora do Comitê Mulher da SERGS, Eng. Civil Daniela Cardeal, ressaltou que a intenção dos projetos de gêneros é fomentar a participação das mulheres na Engenharia, mas sem menosprezar os colegas homens. “Aqui nós estamos reforçando o nosso posicionamento de forma construtiva e conquistando mais espaço com encantamento, diálogo e trabalho”, concluiu Daniela.

Empreendedorismo Feminino

Em um bate-papo descontraído, quatro palestrantes apresentaram o seu olhar sobre a participação e presença feminina nas suas áreas de trabalho. A Engenheira de Minas, Metalúrgica e de Materiais Sandra Einloft e a equipe do Gurias da Politécnica compartilharam os desafios e projetos das mulheres junto à comunidade acadêmica.

A especialista em Comunicação Susana Ströher compartilhou dados sobre empreendedorismo feminino e as experiências do projeto Sebrae Delas, que dá suporte às mulheres que empreendem, seja por oportunidade ou por necessidade.

A especialista em Direito Ambiental Nacional e Internacional Juliane Minotto mostrou as atividades promovidas pelo Women in Science (Mulheres na Ciência, em tradução livre) e explicou o “efeito tesoura”, quando se tem mais mulheres na graduação, “porém ainda com as posições de liderança em áreas técnicas são dominadas por homens.

A Eng. Eletricista Gabrielli de Carli, da Associação Feminina de Engenharia, Agronomia e Geociências do RS, contou sobre como o seu relacionamento anterior teve impacto em sua vida. Ela escolheu cursar Engenharia Elétrica e desafiar a sociedade que dizia para ela desistir e hoje inspira outras mulheres a persistir pelos seus objetivos.

