13 de abril de 2023

Presidente participará em sessão solene antes da cerimônia principal em comemoração à Revolução dos Cravos. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Após polêmica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará um discurso no Parlamento de Portugal no 25 de Abril, mas não na sessão principal. A data celebra a Revolução dos Cravos, marco do fim da ditadura do Estado Novo.

O anúncio de que Lula participaria do 25 de abril, feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, causou mal-estar entre os deputados, que reclamaram de interferência.

Diante do constrangimento geral, principalmente dos partidos de direita e ultradireita, que pretendem protestar, ficou decidido que Lula seria convidado para uma sessão solene de boas-vindas que não fosse a principal.

Mas a data não foi anunciada e existiam várias possibilidades, porque Lula chegará ao país dia 21 à noite e permanecerá até o dia 25, quando seguirá para Madri.

Nesta semana, o Parlamento anunciou que Lula fará o discurso na sessão solene, onde somente ele e o presidente da Casa, Augusto Santos Silva, poderão falar. Será cerca de uma hora e meia antes da sessão principal, para a qual Lula foi convidado, mas não terá direito à palavra, somente os deputados.

O discurso de Lula na sessão principal e comemorativa do 25 de abril seria o primeiro de um chefe de Estado estrangeiro, caso se confirmasse.

Mas a solução encontrada favorece o presidente brasileiro, que fará uma homenagem antecipada, um primeiro ato para honrar o dia mais importante da democracia portuguesa.

Em Portugal, Lula ainda terá agenda com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro, António Costa.

Também está previsto que participe da entrega do Prêmio Camões a Chico Buarque, que acontecerá no Palácio Nacional de Queluz.

Espanha

A ida à Espanha foi anunciada pelo chanceler Mauro Vieira em março, quando esteve com seu homólogo espanhol, José Manuel Albares, durante encontro na República Dominicana para uma cúpula de 22 nações ibero-americanas.

Até o momento, Lula também foi aos Estados Unidos, à Argentina, para encontro da Celac (Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos), da qual o Brasil havia se retirado durante o governo Bolsonaro, e ao Uruguai.

Atualmente, o presidente está em viagem oficial à China. Nesta sexta-feira (13), o brasileiro se reunirá com o representante chinês, Xi Jinping. Para o encontro, há a expectativa de que diversos acordos comerciais sejam assinados, além de dúvidas sobre o possível ingresso do Brasil no programa chinês da Iniciativa Cinturão e Rota.

