Esporte Após polêmicas, árbitros brasileiros começam a treinar na Granja Comary a partir desta sexta

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Anderson Daronco é um dos árbitros escalados pela CBF para trabalhar na reta final do Brasileiro. (Foto: Reprodução/TV)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os árbitros que vão atuar nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro ficarão concentrados na Granja Comary até o final da competição, prevista para encerrar no dia 9. A partir desta sexta-feira (19), 74 árbitros, assistentes e árbitros de vídeo vão começar a se preparar no centro de treinamento da Seleção, em Teresópolis. Neste período, eles farão atividades práticas nos campos da Granja e teóricas nas instalações da CBF Academy.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta quinta os 19 árbitros escolhidos para trabalhar nas rodadas decisivas.

São eles: Anderson Daronco (FIFA-RS); Alisson Furtado (CBF-TO); Braulio Machado (FIFA-SC); Bruno Arleu de Araújo (FIFA-RJ); Caio Max (CBF-RN); Felipe Lima (CBF-MG); Flávio Souza (FIFA-SP); Leandro Vuaden (CBF-RS); Luiz Flávio de Oliveira (FIFA-SP); Marcelo Henrique de Lima (CBF-RJ); Marielson Silva (CBF-BA); Paulo Roberto Alves (CBF-PR); Paulo Zanovelli (CBF-MG); Ramon Abati (CBF-SC); Raphael Claus (FIFA-SP); Rodolpho Toski (FIFA-PR); Sávio Pereira Sampaio (CBF-GO); Wagner Magalhães (FIFA-RJ) e Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

A concentração dos árbitros na serra fluminense é uma decisão do presidente interino da CBF, Ednaldo Rodrigues. Na semana passada, o dirigente decidiu intervir na Comissão de Arbitragem e demitiu Leonardo Gaciba, que comandava o órgão.

Rodrigues pretendia desfazer a atual comissão no final da temporada atual, mas decidiu antecipar a decisão após a série de erros da arbitragem nas últimas rodadas.

A polêmica arbitragem de Vinicius Gonçalves Dias Araújo em Flamengo x Bahia, na semana passada, no Maracanã, antecipou a mudança. O árbitro marcou um pênalti para o Rubro-Negro depois que a bola tocou no peito do zagueiro Conti, do Tricolor baiano. Ele manteve a decisão mesmo depois de ver as imagens no monitor.

Na reta final do Brasileiro, Alício Pena Júnior comandará interinamente a comissão. Os escolhidos pela CBF ficarão concentrados no CT até o final da temporada. Eles só deixarão a Granja para atuarem nas partidas e retornarão no dia seguinte. Pelo planejamento da CBF, eles serão avaliados individualmente pelos integrantes da comissão após cada rodada

“A CBF e a Comissão de Arbitragem têm feito todos os esforços para dar as melhores condições de trabalho para a arbitragem brasileira. Ter os árbitros concentrados, distantes de polêmicas, compartilhando informações e podendo focar apenas no trabalho e na própria evolução será fundamental para aumentar ainda mais o nível de acertos nesta reta final de temporada”, afirmou Rodrigues.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte