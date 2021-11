Esporte Lewis Hamilton foi a pessoa mais buscada no Google desde domingo após vitória no GP de São Paulo

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2021

O sucesso do inglês na famosa plataforma de buscas se deve aos grandes resultados no GP de São Paulo. (Foto: Reprodução)

Lewis Hamilton não brilhou somente na pista de Interlagos no fim de semana. O inglês se destacou também no mundo virtual. O piloto da Mercedes e astro da Fórmula 1 foi a pessoa mais buscada no Google no Brasil entre domingo e terça-feira, superando demais celebridades e até referências da política, como o presidente Jair Bolsonaro, de acordo com dados do Google Trends.

As buscas por Hamilton cresceram 4.180% entre domingo e terça. Nesse período, ele foi o nome mais buscado na região Sul do País, em metade do Sudeste, em parte do Centro-Oeste e do Norte. Bolsonaro liderou em estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O ator e músico Seu Jorge foi mais procurado no Estado da Bahia.

Entre segunda e terça, o Brasil foi o país que mais buscou pelo nome do piloto em todo o mundo, de acordo com o Google. O sucesso do inglês na famosa plataforma de buscas se deve aos grandes resultados no GP de São Paulo de F-1, ao longo do fim de semana. No sábado, ele se destacou no sprint race, novo formato do treino classificatório. Largou do 20º e último lugar, terminou em 5º.

A grande performance seria repetida no domingo. Ele saiu do 10º posto, por conta de punição sofrida anteriormente, e venceu a prova brasileira pela terceira vez na carreira. Não bastasse o desempenho incrível na disputa, Hamilton ainda conquistou os brasileiros ao emular o ídolo Ayrton Senna nas comemorações. O inglês desfilou em seu carro empunhando uma bandeira do Brasil. No pódio, esteve enrolada nela enquanto ouvia o hino do seu país, sem esconder a emoção.

O próprio GP de São Paulo, novo nome do GP do Brasil, também se destacou no Google. A edição da corrida deste ano foi a mais procurada da última década na plataforma. O interesse na prova de 2021 foi 30% maior em comparação a 2019, a última realizada no Brasil – em 2020, foi cancelada por causa da pandemia de covid-19.

O interesse pelo GP brasileiro já vinha sendo detectado pelo Google na semana passada. Pesquisa divulgada pela empresa mostrava que o interesse nas buscas pela F-1 bateu recorde em novembro. “É o maior nível de interesse de busca no País pelo torneio desde janeiro de 2004, início da série histórica do Google Trends”, informou a plataforma.

A procura por “qual o valor do ingresso da Fórmula 1 no brasil” cresceu 250% na semana passada no Brasil. Já a busca por “gp brasil 2021 horários” teve alta de 180%. A pesquisa do Google mostrou ainda quais foram as perguntas mais recorrentes desde segunda-feira da semana passada no País. “O que é pit stop?” foi a primeira, seguida de “Onde os pilotos de F-1 se hospedam no Brasil?”, “Como funciona a Fórmula 1?” e “O que é sprint race F-1?”.

Estas buscas por informações sobre o formato e características do campeonato evidenciaram o interesse de iniciantes pelo evento. E confirmam pesquisas da própria F-1 sobre a conquista de novos fãs nos últimos anos, mais jovens, em sua maioria. No Brasil, a tendência é a mesma. De acordo com a organização do GP, o público deste ano foi, em média, cinco anos mais jovem do que o de 2019.

