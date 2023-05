Esporte Após postagem polêmica sobre Lula, suspensão de Wallace no vôlei aumenta para 5 anos

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2023

Ele fez uma "pesquisa" perguntando se o presidente Lula deveria levar um tiro. Foto: Divulgação/Cruzeiro Ele fez uma "pesquisa" perguntando se o presidente Lula deveria levar um tiro. (Foto: Divulgação/Cruzeiro) Foto: Divulgação/Cruzeiro

O Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (COB) decidiu aumentar de 90 dias para cinco anos o tempo de suspensão de Wallace por postagem com enquete sobre tiro no presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O oposto entrou em quadra na final da Superliga masculina, respaldado por uma liminar do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. O Conselho, porém, entende que a suspensão era soberana.

Além da suspensão a Wallace, o Conselho também anunciou punição à Confederação Brasileira de Vôlei. A CBV foi punida com a perda de repasses de verba por seis meses. Além disso, Radamés Lattari, presidente em exercício da entidade, foi suspenso.

Havia o entendimento de que a decisão poderia ser acatada ou não pelo COB. Mas, o Comitê tem a obrigação de cumprir a decisão de órgãos relacionados ao esporte. O Conselho de Ética, por sua vez, tem autonomia prevista no estatuto da entidade. Assim, a decisão divulgada nesta terça-feira (2) terá de ser executada.

O COB ainda não se posicionou sobre a decisão. A FIVB também ainda não comentou sobre as possíveis punições esportivas diante do panorama atual. A CBV, por outro lado, afirmou que fará de tudo para minimizar os danos cabíveis à modalidade.

Há duas semanas, o oposto do Cruzeiro conseguiu uma liminar junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para que ele pudesse defender o clube na reta final da Superliga.

Wallace levou 90 dias suspensão, pena imposta pelo Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (CECOB), por causa de postagem, em redes sociais, com enquete sobre tiros no presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Diante das duas decisões com pareceres diferentes, a CBV adiou a primeira partida da semifinal entre Cruzeiro e São José. Em seguida, a Confederação acionou o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA) para definir se o jogador teria condições ou não de atuar na reta final da Superliga.

A audiência realizada pelo Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, porém, terminou sem uma definição pública. A decisão oficial só foi divulgada pelo CBMA na quarta, data do jogo. Wallace não foi relacionado nos dois jogos da fase, mas foi à quadra na final, no último domingo.

