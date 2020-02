Porto Alegre Após princípio de incêndio, partos e cirurgias são suspensos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2020

Ninguém ficou ferido, segundo o hospital Foto: Clóvis S. Prates/Divulgação

A realização de cirurgias e partos foi suspensa no Hospital de Clínicas de Porto Alegre devido a um princípio de incêndio ocorrido no Centro de Material Esterilizado da instituição de saúde, localizada na rua Ramiro Barcelos, na noite de sexta-feira (21).

O fogo, que foi rapidamente controlado, começou em um equipamento. Ninguém ficou ferido. As causas do princípio de incêndio estão sendo investigadas.

Os partos e cirurgias serão retomados depois que o Corpo de Bombeiros liberar a área atingida, conforme o hospital.

“Na noite desta sexta-feira, por volta das 20h, um equipamento do Centro de Material Esterilizado do Hospital de Clínicas provocou um princípio de incêndio. O Corpo de Bombeiros controlou o fogo e não houve feridos. O hospital está apurando as causas do ocorrido”, informou a instituição.

