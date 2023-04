Brasil Após problema em pneu, avião da Gol faz pouso forçado no aeroporto de Guarulhos

A aeronave partiu de Brasília com destino ao aeroporto de Congonhas, na capital paulista Foto: Divulgação A aeronave partiu de Brasília com destino ao aeroporto de Congonhas, na capital paulista. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um avião da Gol que partiu de Brasília com destino ao aeroporto de Congonhas, na capital paulista, teve que fazer um pouso forçado no aeroporto de Guarulhos (SP), no domingo (9), após um problema em um dos pneus do trem de pouso.

De acordo com a companhia aérea, a aeronave realizava o voo G3 1665. A decisão pela aterrissagem em Guarulhos – e não em Congonhas – foi tomada depois que o comandante ouviu um barulho próximo ao trem de pouso. O voo partiu às 10h50min de Brasília e pousou às 12h15min em Guarulhos.

De acordo com nota divulgada pela Gol, houve o desprendimento de um pequeno pedaço da banda de rodagem de um dos pneus. Segundo a empresa, todos os passageiros desembarcaram em segurança.

“A aeronave pousou em Guarulhos às 12h15min sem intercorrências. A tripulação realizou os procedimentos conforme preconizado, e todos os passageiros desembarcaram em segurança. Foi identificado pela manutenção que o barulho se deveu ao desprendimento de um pequeno pedaço da banda de rodagem de um dos pneus, porém, mantendo a integridade de pressão e rodagem do mesmo”, afirmou a Gol.

