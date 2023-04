Esporte Flamengo, Corinthians e Palmeiras têm as maiores torcidas do Brasil; Grêmio supera o Inter, aponta pesquisa

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2023

Maior torcida do País, a nação rubro-negra conta com a preferência de 24% dos brasileiros Foto: Reprodução de vídeo

Um em cada quatro brasileiros que gostam de futebol é flamenguista, aponta a Pesquisa CNN Esportes/Itatiaia/Quaest. O Corinthians aparece na segunda posição, enquanto o Palmeiras se consolida como a terceira maior torcida do País, seguido pela do São Paulo.

Empatados, os rivais mineiros Atlético e Cruzeiro dividem o quinto lugar. Grêmio e Inter aparecem entre os 12 clubes com o maior número de torcedores no Brasil.

Para o levantamento, divulgado nesta segunda-feira (10) pela CNN, foram realizadas 6.507 entrevistas presenciais com pessoas de 16 anos ou mais que se declararam amantes do esporte em 325 cidades brasileiras, no período de 29 de março a 2 de abril deste ano.

A margem de erro é de 1,4 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiabilidade é de 95%.

“Essa é a maior e mais abrangente pesquisa de futebol que já foi feita no Brasil”, afirmou o diretor da Quaest Consultoria e Pesquisa, Felipe Nunes.

Maior torcida do País, a nação rubro-negra conta com a preferência de 24% dos brasileiros com mais de 16 anos. A liderança é relativamente tranquila, pois o Corinthians aparece na segunda colocação, com 18%, o dobro do que tem o rival Palmeiras, que nesse levantamento supera o São Paulo em uma batalha histórica entre os dois clubes pela terceira colocação no ranking.

O Tricolor Paulista tem a quarta maior torcida brasileira, com 8% dos apaixonados por futebol, o que coloca a diferença para os palmeirenses dentro da margem de erro. Em seguida, Atlético Mineiro e Cruzeiro aparecem empatados com 5%.

A dupla mineira está empatada tecnicamente com os vascaínos, que aparecem na sétima posição com 4%. A maior torcida fora do Sudeste, que responde por 42% da população do País, é a do Grêmio, que soma 3% dos torcedores brasileiros, mesma marca do Santos, dividindo a oitava colocação.

O ranking das maiores torcidas do Brasil, segundo a Pesquisa CNN Esportes/Itatiaia/Quaest, é fechado por três clubes de fora do Sudeste: Bahia (2%), Internacional (2%) e Sport (2%).

Confira quais são as maiores torcidas do Brasil:

Flamengo – 24%

Corinthians – 18%

Palmeiras – 9%

São Paulo – 8%

Atlético Mineiro e Cruzeiro – 5%

Vasco – 4%

Grêmio e Santos – 3%

Bahia, Internacional e Sport – 2%

https://www.osul.com.br/flamengo-corinthians-e-palmeiras-tem-as-maiores-torcidas-do-brasil-gremio-supera-o-inter-aponta-pesquisa/

2023-04-10