Rio Grande do Sul Cerimônia de posse dos novos desembargadores gaúchos é suspensa em razão dos atos fúnebres do ministro Sanseverino

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2023

O ministro Paulo de Tarso Sanseverino morreu no sábado, ao 63 anos Foto: Divulgação/TJ-RS O ministro Paulo de Tarso Sanseverino morreu no sábado, ao 63 anos. (Foto: Divulgação/TJ-RS) Foto: Divulgação/TJ-RS

O TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) suspendeu a cerimônia pública de posse dos novos desembargadores da Corte em razão dos atos fúnebres do ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Paulo de Tarso Vieira Sanseverino.

O ministro morreu na tarde de sábado (08), aos 63 anos, no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Sanseverino estava internado em decorrência de um câncer em estágio avançado.

O ministro atuava no STJ desde 2010. Quando foi indicado para a Corte, ele era magistrado do Judiciário gaúcho. Iniciou a carreira de juiz em 1986 e, em 1999, assumiu o cargo de desembargador, tornando-se o mais jovem integrante do TJ-RS, na época com 40 anos de idade.

A presidente do TJ-RS, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, afirmou que “o momento é de consternação de todos os magistrados do Judiciário, em função da dolorosa e precoce partida do ministro Sanseverino”.

“Acabamos suspendendo a cerimônia pública para que todos possam prestar as suas últimas homenagens a um colega e ser humano exemplar que honrou a magistratura gaúcha e brasileira”, prosseguiu a desembargadora.

O velório começou no domingo (9) na Capela Histórica do Crematório Metropolitano, em Porto Alegre, e prossegue até as 15h desta segunda-feira (10), na Capela Ecumênica do crematório.

Novos desembargadores

Os novos desembargadores do TJ-RS são os juízes João Ricardo dos Santos Costa, Eduardo Augusto Dias Bainy, Márcia Kern, José Vinicius Andrade Jappur, Vanessa Gastal de Magalhães, Roberto Arriada Lorea e Luiz Antônio Alves Capra. Na vaga oriunda do Quinto Constitucional pelo Ministério Público, o governador Eduardo Leite, após receber a lista tríplice definida pelo Órgão Especial, indicou o promotor José Guilherme Giacomuzzi.

