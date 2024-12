Mundo Após queda de Assad, líder rebelde diz que minorias não serão afetadas na Síria

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











"Não lidamos com pessoas como Assad fez", afirmou um comandante rebelde não identificado na televisão estatal do país Foto: Reprodução "Não lidamos com pessoas como Assad fez", afirmou um comandante rebelde não identificado na televisão estatal do país. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na primeira entrevista da televisão estatal com rebeldes, um comandante apresentado como líder da operação para derrubar o regime de Bashar al-Assad em Damasco garantiu que as minorias na Síria seriam protegidas, enfatizando que o país pertence a todos os sírios.

“Nós nos dirigimos a todas as seitas da Síria: a Síria é para todos, sem exceção. A Síria é para os sunitas, os drusos, os alauitas. Não lidamos com pessoas como o [regime de] Assad fez”, disse o comandante quando questionado pelo entrevistador para tranquilizar as minorias preocupadas com sua segurança após a queda do regime de Assad.

Ele também pediu aos sírios que “salvaguardassem todas as instituições governamentais”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/apos-queda-de-assad-lider-rebelde-diz-que-minorias-nao-serao-afetadas-na-siria/

Após queda de Assad, líder rebelde diz que minorias não serão afetadas na Síria

2024-12-08