Após queda no começo deste ano, prévia do PIB brasileiro aumenta 0,34% em fevereiro

Após tombo no começo deste ano, o nível de atividade da economia brasileira voltou a registrar expansão. O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto), teve alta de 0,34% em fevereiro na comparação com o mês anterior.

O índice, divulgado nesta segunda-feira (02), foi calculado após ajuste sazonal. Na comparação com fevereiro do ano passado, o indicador registrou crescimento de 0,66%.

Com a alta em fevereiro, o IBC-Br atingiu 139,30 pontos, o maior patamar desde dezembro de 2021, quando estava em 139,85 pontos. No acumulado deste ano até fevereiro, o nível de atividade da economia brasileira registrou expansão de 0,44%, sem ajuste sazonal. O indicador apresentou crescimento de 4,82% em 12 meses.

O indicador do BC incorpora estimativas para a agropecuária, indústria e setor de serviços, além dos impostos. O IBC-Br é uma das ferramentas usadas pela autoridade monetária para definir a taxa básica de juros do País.