Agro Colheita de arroz alcança mais de 90% da área semeada no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











A produtividade média apresentada pelas lavouras é de 8.364 quilos por hectare Foto: Fernando Dias/Seapdr A produtividade média apresentada pelas lavouras é de 8.364 quilos por hectare. (Foto: Fernando Dias/Seapdr) Foto: Fernando Dias/Seapdr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O oitavo levantamento da evolução da colheita de arroz da safra 2021/2022, elaborado pelo Irga (Instituto Rio Grandense do Arroz ), mostra que já foram colhidos 874.172 hectares, o que significa 91,33% da área total semeada no Estado (957.185 hectares).

Neste momento, a produtividade média apresentada pelas lavouras está em 8.364 quilos por hectare. Na semana passada, a Zona Sul e a Planície Costeira Externa alcançaram exatamente o mesmo percentual de área colhida: 96,27%. A Zona Sul já colheu 155.818 hectares de 161.848 hectares implantados, e a Planície Costeira Externa registra 103.035 hectares de um total de 107.024 na região.

A Campanha está com 128.651 hectares colhidos (93,91% de 136.993 hectares semeados). Já a Planície Costeira Interna registra 128.221 hectares (92,61% de 138.460). Com 249.562 hectares colhidos, a Fronteira Oeste está com 87,67% de 284.654 hectares semeados, e a Região Central, com 108.886 hectares (84,93% de 128.212 hectares).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro