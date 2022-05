Porto Alegre Ingressos para os desfiles do carnaval de Porto Alegre estão à venda somente pela internet

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

É esperado um público de 20 mil pessoas em cada noite de desfiles Foto: Ricardo Giusti/PMPA É esperado um público de 20 mil pessoas em cada noite de desfiles. (Foto: Ricardo Giusti/PMPA) Foto: Ricardo Giusti/PMPA

Os desfiles do carnaval de Porto Alegre serão realizados na sexta-feira (06), no sábado (07) e no domingo (08) no Complexo Cultural do Porto Seco, no bairro Rubem Berta, na Zona Norte. É esperado um público de 20 mil pessoas por noite.

Os ingressos para os diversos setores estão à venda exclusivamente pela internet na plataforma Sympla. Os bilhetes são válidos para as três noites da folia, que estava suspensa devido à pandemia de coronavírus.

Entre as novidades desta edição do evento, estão as arquibancadas cobertas, com 1,5 mil lugares. Também há ingressos para camarotes. Os valores variam de R$ 75 a R$ 4.068 e podem ser parcelados em até 12 vezes no cartão de crédito.

Valores

Arquibancada coberta 1 – R$ 75 (meia entrada R$ 37,50)

Arquibancada coberta 2 – R4 85 (meia entrada R$ 42,50)

Samba do Casulo – camarote bar2 – R$ 295 (alguns setores já estão esgotados)

Camarotes Setores 1, 2, 3, 4 (15 pessoas) – R$ 2.410

Camarotes setores 5, 6, 7, 8 (15 pessoas) – R$ 4.068

Camarotes Setores 9, 10, 12 (15 pessoas) – R$ 1.864,50

Ordem dos Desfiles

Sexta-feira – Grupo Prata – 50 minutos de desfile:

21h – Tribo Carnavalesca Os Comanches

22h – Unidos da Vila Mapa

23h – Copacabana

00h – Realeza

1h – Praiana

2h – Unidos de Vila Isabel (Viamão)

3h – União da Tinga

4h – Academia de Samba Puro

Sábado – Grupo Ouro de Porto Alegre – 60 minutos de desfile:

21h – Fidalgos e Aristocratas

22h10 – Acadêmicos de Gravataí (Gravataí)

23h20 – União da Vila do IAPI

24h30 – Império do Sol (São Leopoldo)

1h40 – Bambas da Orgia

2h50 – Estado Maior da Restinga

4h – Imperadores do Samba

5h10 – Imperatriz Dona Leopoldina

6h20 – Império da Zona Norte

Domingo – Convidadas – 30 minutos de desfile:

17h40 – filhos da Candinha

18h20 – Império dos Herdeiros

Grupo Bronze – 40 minutos de desfile:

In19h – Cohab-Santa Rita

19h50 – Protegidos da Princesa Isabel (Novo Hamburgo)

20h40 – Unidos do Guajuviras (Canoas)

21h30 – Mocidade da Lomba do Pinheiro

22h20 – Acadêmicos da Orgia

23h10 – Filhos de Maria

