Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

O grupo reúne os países mais ricos do mundo: Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Japão e Canadá Foto: Reprodução/Instagram O grupo reúne os países mais ricos do mundo: Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Japão e Canadá. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O governo da Alemanha, que preside o G7 neste ano, anunciou nesta segunda-feira (02) os países convidados para a próxima cúpula do grupo, que ocorrerá em junho. São eles: África do Sul, Índia, Indonésia e Senegal. O Brasil ficou novamente fora da lista.

O G7 reúne os países mais ricos do mundo: Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Japão e Canadá. Na última edição do encontro do grupo, realizada no ano passado no Reino Unido, Austrália, Índia, África do Sul e Coreia e do Sul foram os países convidados.

Em 2020, o evento foi adiado por causa da pandemia de coronavírus. Em 2019, o Brasil ficou fora da lista de convidados após uma polêmica entre o presidente Jair Bolsonaro e o mandatário da França, Emmanuel Macron, que criticou o governo brasileiro por conta do desmatamento na Amazônia.

