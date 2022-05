Acontece Suzana Vellinho é a primeira mulher a presidir a Associação Comercial de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

"Vamos juntos transformar os comerciantes e prestadores de serviços da nossa Porto Alegre em protagonistas da sua própria transformação", disse Suzana Foto: Divulgação

A empresária Suzana Vellinho tomou posse como presidente da ACPA (Associação Comercial de Porto Alegre). Ela substituiu Paulo Afonso Pereira, que ocupou o cargo por três gestões.

Suzana é a primeira mulher a presidir a entidade em 164 anos. “Assumo a ACPA com um time de vice-presidentes e diretores, profissionais fortes e reconhecidos, com o propósito de ampliar o quadro associativo, gerar novos negócios, fortalecer a sustentabilidade desta entidade e incrementar relacionamentos empresariais e institucionais”, declarou a empresária durante a solenidade de posse, realizada na quinta-feira (28) no Palácio do Comércio.

“Vamos juntos transformar os comerciantes e prestadores de serviços da nossa Porto Alegre em protagonistas da sua própria transformação. Do grande ao pequeno. Porque o comércio, a prestação de serviços, bem como o agronegócio e a indústria, são os vetores que, produzindo riqueza, geram a esperança de um horizonte promissor para todos”, prosseguiu a nova presidente.

