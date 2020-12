Magazine Após reatar com mãe de Neymar, Tiago Ramos é chamado de michê e rebate: “Me deixa em paz”

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











"Eu não sou garoto de programa, nem michê. Não desrespeito essa profissão, porém, não vem querer atenção nas custas dos outros", disse Tiago Foto: Reprodução/Instagram "Eu não sou garoto de programa, nem michê. Não desrespeito essa profissão, porém, não vem querer atenção nas custas dos outros", disse Tiago. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Tiago Ramos não deixou sem resposta um seguidor que o chamou de michê no Instagram nesta quarta-feira (02). O modelo reatou recentemente o namoro com a mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, e vive recebendo críticas e julgamentos por causa do relacionamento.

“Michê de gente rica. Só assim mesmo pra ser feliz na custa dos outros”, comentou uma pessoa em uma foto que Tiago publicou em Cancún, no México, onde está com Nadine. “Eu não sou garoto de programa, nem michê. Não desrespeito essa profissão, porém, não vem querer atenção nas custas dos outros, não, pô. Você não tem ideia o quanto é mau ler um comentário como esse. Eu sei que eu preciso de ajuda, mas você precisa ser internado com esse pensamento. Me deixa em paz, eu não posso mudar meu rosto nem meu corpo, só minha mente”, rebateu o modelo.

Tiago, que fez vários posts chorando e dizendo que estava em depressão e até ameaçou se jogar do apartamento, já tinha respondido a um seguidor, que o acusou de fazer drama para conseguir voltar com a ex.

“Mãe do Neymar virou psicóloga agora. Fez tudo isso para ela voltar, conseguiu”, alfinetou o internauta. “Ela foi ser humana, me ajudou. Só tenho a agradecer por tudo que fez de bom para mim. Seguimos caminhos diferentes. Um dia você saberá o que é esse problema, cuidado”, declarou o modelo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine