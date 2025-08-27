Política Após reforço do policiamento na casa de Bolsonaro, ex-primeira-dama Michelle diz que desafio de “suportar as humilhações” tem sido enorme

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

"Nós vamos vencer. Deus é bom o tempo todo, e nós temos uma promessa", escreveu Michelle nas redes sociais Foto: Alan Santos/PR/Arquivo

Após o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinar, na terça-feira (26), que o policiamento seja reforçado na área externa da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que o “desafio” de “suportar as humilhações” tem sido “enorme”.

“Sabe… a cada dia que passa, o desafio tem sido enorme: resistir à perseguição, lidar com as incertezas e suportar as humilhações. Mas não tem nada, não. Nós vamos vencer. Deus é bom o tempo todo, e nós temos uma promessa. Pai, eu Te amo, independente dos dias ruins. Eu Te louvo de todo meu coração. O senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. Hoje eu declaro: o Brasil pertence ao Senhor Jesus”, escreveu a ex-primeira-dama nas redes sociais.

Na decisão, Moraes determinou que a Polícia Penal do Distrito Federal monitore integralmente Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília desde o dia 4 de agosto. O ministro do Supremo pediu também a “manutenção e constante checagem do sistema de monitoramento eletrônico”.

Bolsonaro continua proibido de usar telefone celular e de receber visitas sem autorização judicial, com exceção de seus advogados e familiares. Ele é réu no Supremo por tentativa de golpe de Estado. O julgamento está marcado para começar em 2 de setembro.

A ordem de Moraes foi dada depois que a PF (Polícia Federal) apontou a possibilidade de fuga de Bolsonaro e refúgio na embaixada dos Estados Unidos.

A embaixada, que fica a cerca de 10 minutos da casa do ex-presidente, é considerada uma extensão do território norte-americano. Por isso, decisões judiciais brasileiras ou eventuais mandados de prisão contra Bolsonaro não poderiam ser cumpridos no local sem a autorização do governo dos EUA.

