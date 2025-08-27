Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Economia Mercado imobiliário: saiba quais são as ruas com os imóveis mais valorizados em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

A rua Engenheiro Ildefonso Simões Lopes, no bairro Três Figueiras, assumiu a liderança do ranking por tíquete médio

Foto: Divulgação
A rua Engenheiro Ildefonso Simões Lopes, no bairro Três Figueiras, assumiu a liderança do ranking por tíquete médio. (Foto: Divulgação)

Ruas localizadas nos bairros Três Figueiras, Bela Vista e Moinhos de Vento possuem os imóveis mais caros de Porto Alegre, com valor médio acima de R$ 8 milhões.

A rua Engenheiro Ildefonso Simões Lopes, no Três Figueiras, assumiu a liderança do ranking por tíquete médio, com R$ 10,7 milhões por imóvel – resultado que a colocou à frente da rua Farnese, no Mont’Serrat, que ocupava essa posição, mas caiu para o quarto lugar (R$ 6,5 milhões de valor médio).

A rua Carlos Trein Filho, no bairro Bela Vista, subiu do terceiro para o segundo lugar, com R$ 7,8 milhões. Já a Luciana de Abreu, no Moinhos de Vento, se manteve na terceira posição, com R$ 7,1 milhões.

Os dados são do Monitor de Vendas por Rua, levantamento mensal divulgado pela empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias Loft. A análise considerou 3,7 mil transações residenciais registradas entre abril e junho de 2025, com base nos dados do ITBI (Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis).

“O mercado de alto padrão em Porto Alegre mostrou forte dinamismo, com algumas ruas ganhando posições de forma expressiva”, afirmou o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.

Preço por metro quadrado

No recorte por preço por metro quadrado, a rua Carlos Trein Filho, no bairro Bela Vista, disparou no primeiro lugar, chegando a R$ 35,6 mil/m². No levantamento anterior, a via já ocupava a primeira posição, com R$ 32,1 mil/m², mas agora ampliou ainda mais sua distância em relação às demais.

A avenida Pinheiro Borda, no Cristal, aparece em segundo lugar, com R$ 26,1 mil/m². Já a Farnese, no Mont’Serrat, mesmo com queda, segue entre as mais valorizadas, ocupando a terceira posição, com R$ 21,7 mil/m².

A Engenheiro Ildefonso Simões Lopes, no Três Figueiras, ficou com o quarto lugar, com R$ 20,5, mil/m². Já a rua Luciana de Abreu, no Moinhos de Vento, completa o top 5 com R$ 18,3 mil/m².

Entre os bairros com maior presença no ranking por metro quadrado, destaca-se o Petrópolis, com quatro vias, seguido por Moinhos de Vento, Três Figueiras e Bela Vista, cada um com três.

Ruas mais valorizadas (abril a junho) – tíquete médio
Via  
Bairro 
Tíquete médio (em R$) 
Área média (m2) 
Rua Eng. Ildefonso Simões Lopes 
Três Figueiras
10.708.000
 522
Rua Carlos Trein Filho 
Bela Vista
7.824.533
 219
Rua Luciana De Abreu 
Moinhos de Vento
7.126.667
 388
Rua Farnese 
Mont’Serrat
6.534.577
 301
Avenida Eng. Ary de Abreu Lima 
Jardim Europa
4.232.200
 260
Avenida Dr. Nilo Peçanha 
Boa Vista
3.738.021
 278
Avenida João Obino 
Petrópolis
3.292.560
 209
Avenida Pinheiro Borda 
Cristal
3.267.500
 125
Avenida Soledade 
Petrópolis
2.947.264
 219
Estrada das Três Meninas 
Belém Velho
2.669.000
 364
Rua Antônio Parreiras 
Bela Vista
2.476.400
 152
Rua Pedro Chaves Barcelos 
Bela Vista
2.365.943
 164
Rua Tobias Da Silva 
Moinhos de Vento
2.353.290
 136
Rua Padre Chagas 
Moinhos de Vento
2.242.554
 198
Avenida Luiz Manoel Gonzaga 
Três Figueiras
2.240.000
 226
Rua Cel. Paulino Teixeira 
Rio Branco
2.183.913
 162
Avenida Guaporé 
Petrópolis
2.093.636
 179
Avenida Juca Batista 
Belém Novo
2.029.314
 326
Avenida Luiz Manoel Gonzaga 
Petrópolis
1.920.000
 202
Rua Jaraguá 
Bela Vista
1.878.000
 163
Fonte: Loft. com base nos dados do ITBI

Ruas mais valorizadas (abril a junho) – tíquete médio

Via  
Bairro 
Preço m2 (em R$) 
Área média (m2) 
Rua Carlos Trein Filho 
Bela Vista
35.670
 219
Avenida Pinheiro Borda 
Cristal
26.199
 125
Rua Farnese 
Mont’Serrat
21.715
 301
Rua Eng. Ildefonso Simoes Lopes 
Três Figueiras
20.521
 522
Rua Luciana de Abreu 
Moinhos de Vento
18.372
 388
Rua Tobias da Silva 
Moinhos de Vento
17.344
 136
Rua Mostardeiro 
Moinhos de Vento
16.421
 63
Rua Antônio Parreiras 
Bela Vista
16.268
 152
Avenida Eng. Ary De Abreu Lima 
Jardim Europa
16.266
 260
Alameda Alceu Wamosy 
Três Figueiras
15.911
 69
Avenida João Obino 
Petrópolis
15.762
 209
Rua Carlos Huber 
Três Figueiras
15.729
 40
Rua Pedro Chaves Barcelos 
Bela Vista
14.387
 164
Rua Dr. Dario De Bittencourt 
Jardim Europa
14.170
 113
Rua Curvelo 
Petrópolis
14.163
 45
Rua Cel. Paulino Teixeira 
Rio Branco
13.474
 162
Avenida Dr. Nilo Pecanha 
Boa Vista
13.458
 278
Avenida Soledade 
Petrópolis
13.454
 219
Avenida Praia De Belas 
Menino Deus
13.220
 56
Rua Faria Santos 
Petrópolis
12.866
 95
Fonte: Loft, com base nos dados do ITBI

 

