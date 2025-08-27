Sexta-feira, 29 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025
A rua Engenheiro Ildefonso Simões Lopes, no bairro Três Figueiras, assumiu a liderança do ranking por tíquete médioFoto: Divulgação
Ruas localizadas nos bairros Três Figueiras, Bela Vista e Moinhos de Vento possuem os imóveis mais caros de Porto Alegre, com valor médio acima de R$ 8 milhões.
A rua Engenheiro Ildefonso Simões Lopes, no Três Figueiras, assumiu a liderança do ranking por tíquete médio, com R$ 10,7 milhões por imóvel – resultado que a colocou à frente da rua Farnese, no Mont’Serrat, que ocupava essa posição, mas caiu para o quarto lugar (R$ 6,5 milhões de valor médio).
A rua Carlos Trein Filho, no bairro Bela Vista, subiu do terceiro para o segundo lugar, com R$ 7,8 milhões. Já a Luciana de Abreu, no Moinhos de Vento, se manteve na terceira posição, com R$ 7,1 milhões.
Os dados são do Monitor de Vendas por Rua, levantamento mensal divulgado pela empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias Loft. A análise considerou 3,7 mil transações residenciais registradas entre abril e junho de 2025, com base nos dados do ITBI (Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis).
“O mercado de alto padrão em Porto Alegre mostrou forte dinamismo, com algumas ruas ganhando posições de forma expressiva”, afirmou o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.
Preço por metro quadrado
No recorte por preço por metro quadrado, a rua Carlos Trein Filho, no bairro Bela Vista, disparou no primeiro lugar, chegando a R$ 35,6 mil/m². No levantamento anterior, a via já ocupava a primeira posição, com R$ 32,1 mil/m², mas agora ampliou ainda mais sua distância em relação às demais.
A avenida Pinheiro Borda, no Cristal, aparece em segundo lugar, com R$ 26,1 mil/m². Já a Farnese, no Mont’Serrat, mesmo com queda, segue entre as mais valorizadas, ocupando a terceira posição, com R$ 21,7 mil/m².
A Engenheiro Ildefonso Simões Lopes, no Três Figueiras, ficou com o quarto lugar, com R$ 20,5, mil/m². Já a rua Luciana de Abreu, no Moinhos de Vento, completa o top 5 com R$ 18,3 mil/m².
Entre os bairros com maior presença no ranking por metro quadrado, destaca-se o Petrópolis, com quatro vias, seguido por Moinhos de Vento, Três Figueiras e Bela Vista, cada um com três.
|
Via
|
Bairro
|
Tíquete médio (em R$)
|
Área média (m2)
|
Rua Eng. Ildefonso Simões Lopes
|
Três Figueiras
|
10.708.000
|
522
|
Rua Carlos Trein Filho
|
Bela Vista
|
7.824.533
|
219
|
Rua Luciana De Abreu
|
Moinhos de Vento
|
7.126.667
|
388
|
Rua Farnese
|
Mont’Serrat
|
6.534.577
|
301
|
Avenida Eng. Ary de Abreu Lima
|
Jardim Europa
|
4.232.200
|
260
|
Avenida Dr. Nilo Peçanha
|
Boa Vista
|
3.738.021
|
278
|
Avenida João Obino
|
Petrópolis
|
3.292.560
|
209
|
Avenida Pinheiro Borda
|
Cristal
|
3.267.500
|
125
|
Avenida Soledade
|
Petrópolis
|
2.947.264
|
219
|
Estrada das Três Meninas
|
Belém Velho
|
2.669.000
|
364
|
Rua Antônio Parreiras
|
Bela Vista
|
2.476.400
|
152
|
Rua Pedro Chaves Barcelos
|
Bela Vista
|
2.365.943
|
164
|
Rua Tobias Da Silva
|
Moinhos de Vento
|
2.353.290
|
136
|
Rua Padre Chagas
|
Moinhos de Vento
|
2.242.554
|
198
|
Avenida Luiz Manoel Gonzaga
|
Três Figueiras
|
2.240.000
|
226
|
Rua Cel. Paulino Teixeira
|
Rio Branco
|
2.183.913
|
162
|
Avenida Guaporé
|
Petrópolis
|
2.093.636
|
179
|
Avenida Juca Batista
|
Belém Novo
|
2.029.314
|
326
|
Avenida Luiz Manoel Gonzaga
|
Petrópolis
|
1.920.000
|
202
|
Rua Jaraguá
|
Bela Vista
|
1.878.000
|
163
Ruas mais valorizadas (abril a junho) – tíquete médio
|
Via
|
Bairro
|
Preço m2 (em R$)
|
Área média (m2)
|
Rua Carlos Trein Filho
|
Bela Vista
|
35.670
|
219
|
Avenida Pinheiro Borda
|
Cristal
|
26.199
|
125
|
Rua Farnese
|
Mont’Serrat
|
21.715
|
301
|
Rua Eng. Ildefonso Simoes Lopes
|
Três Figueiras
|
20.521
|
522
|
Rua Luciana de Abreu
|
Moinhos de Vento
|
18.372
|
388
|
Rua Tobias da Silva
|
Moinhos de Vento
|
17.344
|
136
|
Rua Mostardeiro
|
Moinhos de Vento
|
16.421
|
63
|
Rua Antônio Parreiras
|
Bela Vista
|
16.268
|
152
|
Avenida Eng. Ary De Abreu Lima
|
Jardim Europa
|
16.266
|
260
|
Alameda Alceu Wamosy
|
Três Figueiras
|
15.911
|
69
|
Avenida João Obino
|
Petrópolis
|
15.762
|
209
|
Rua Carlos Huber
|
Três Figueiras
|
15.729
|
40
|
Rua Pedro Chaves Barcelos
|
Bela Vista
|
14.387
|
164
|
Rua Dr. Dario De Bittencourt
|
Jardim Europa
|
14.170
|
113
|
Rua Curvelo
|
Petrópolis
|
14.163
|
45
|
Rua Cel. Paulino Teixeira
|
Rio Branco
|
13.474
|
162
|
Avenida Dr. Nilo Pecanha
|
Boa Vista
|
13.458
|
278
|
Avenida Soledade
|
Petrópolis
|
13.454
|
219
|
Avenida Praia De Belas
|
Menino Deus
|
13.220
|
56
|
Rua Faria Santos
|
Petrópolis
|
12.866
|
95