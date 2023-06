Grêmio Após rescisão, Lucas Silva viaja para assinar com o Cruzeiro

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2023

Jogador já viajou para Belo Horizonte e nesta quarta-feira fará exames na Toca da Raposa Foto: Lucas Uebel/Grêmio Jogador já viajou para Belo Horizonte e nesta quarta-feira fará exames na Toca da Raposa (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio acertou a rescisão do vínculo com o volante Lucas Silva e liberou o jogador para assinar em definitivo com o Cruzeiro. O volante já havia encaminhado um acerto com o clube mineiro, mas faltava chegar a um acordo para a liberação junto ao clube gaúcho. O jogador abriu mão de parte do contrato.

O jogador chegou em Porto Alegre na temporada de 2020 e tinha contrato com o Tricolor até final deste ano. Liberado pelo Grêmio, Lucas Silva chegou a Belo Horizonte no início da noite desta terça-feira (27) e nesta quarta realizará exames médicos antes de ser anunciado.

Lucas Silva só poderá ser registrado no Boletim Informativo Diário (BID) a partir do dia 3 de julho, quando abre a janela de transferências.

Pelo Grêmio, foram 150 partidas em três temporadas e meia. Durante a maior parte da temporada de 2023 o volante ocupou o banco de reservas.

