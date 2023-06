Inter Buscando a classificação, Inter enfrenta o Independiente Medellín pela Libertadores

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2023

A partida é válida pela sexta rodada do Grupo B da Libertadores

A noite é de decisão no estádio Beira Rio. O Inter enfrenta o Independiente Medellín, nesta quarta-feira (28), às 19h. A partida é válida pela sexta rodada do Grupo B da Libertadores da América. Se o jogo acabar em empate, o Independiente se classifica. O Colorado, precisa torcer por um tropeço do Nacional, diante do Metropolitanos, para se classificar.

O clube gaúcho está invicto há oito partidas, com seis vitórias e garante uma vaga nas oitavas com uma vitória simples. A expectativa é de aproximadamente 40 mil torcedores para apoiar o Inter.

Os colombianos está passando por uma reformulação. Diber Cambindo foi negociado com o Cruz Azul, enquanto Víctor Moreno está para ser anunciado pelo Junior de Barranquilla. Além disso, o time está sem técnico. Quem estará no comando é o técnico interino, Sebastián Botero.

Provável escalação do Inter

John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Johnny, Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

Provável escalação do Independiente Medellín

Andrés Mosquera Marmolejo; Jonathan Marulanda, Jhon Palacios, Andrés Cadavid e Daniel Londoño; Daniel Torres, Jaime Alvarado e Emerson Batalla; Miguel Monsalve, Edwuin Cetré e Luciano Pons. Técnico: Sebastián Botero.

Arbitragem

Árbitro: Facundo Tello (ARG) Assistente 1: Ezequiel Brailosky (ARG) Assistente 2: Maximiliano del Yesso (ARG) VAR: Mauro Vigliano (ARG) Quarto árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)

